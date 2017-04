V termoelektrarni Siemens obdaril šolarje

13.4.2017 | 14:30

Donacijo, ki jo je izročila direktorica Siemensa Slovenija Medeja Lončar (v sredini), sta se med drugimi razveselila direktorica Šolskega centra Krško-Sevnica Erna Pirkovič Župan in direktor Termoelektrarne Brestanica Tomislav Malgaj. (Foto: M. L.)

V novem delu elektrarne bodo začeli na začetku maja vgrajevati tehnološko opremo.(Foto: M. L.)

Brestanica - V Termoelektrarni Brestanica je podjetje Siemens Slovenija včeraj predalo dva 3D tiskalnika. Direktorica tega podjetja Medeja Lončar je darilo izročila direktorici Šolskega centra Krško-Sevnica Erni Pirkovič Župan, ki se je ob tem zahvalila za donacijo in jo označila za pomemben prispevek k dvigu tehničnega znanja in zanimanja za to znanje v Posavju. Zahvalo je med drugimi izrekel tudi ravnatelj Srednje poklicne in strokovne šole Krško Jože Pavlovič.

Ob predaji donacije so zbrane nagovorili tudi direktor Termoelektrarne Brestanica Tomislav Malgaj, svetovalec glavnega direktorja Gen energije Jože Špiler, vodja 35-milijonske gradnje nadomestnega plinskega bloka v elektrarni Jurij Colarič, krški župan Miran Stanko in Aleš Prešeren, ki je govoril o 3D tisku ter o uporabi te tehnologije v praksi.

Pomembno je, da se vsi pripravimo na nove tehnološke izzive in zahteve. Uvajanje 3D tiska vsekakor kaže na tako pripravljenost, kot so med drugim menili omenjeni predstavniki.

Udeleženci dogodka, na katerem so posebej pozdravili tudi Primoža Kozmusa, so si lahko ogledali primerek strojnega dela iz jedrske elektrarne Krško. Ta strojni del so s 3D tiskom naredili v Siemensovi tovarni na Švedskem, pri čemer so sodelovali tudi slovenski strokovnjaki.

M. L.

