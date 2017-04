FOTO: Prvi festival velikonočne slovenske potice

13.4.2017 | 15:00

Jožica Dorniž in njena zmagovalna potica treh nadevov.

Mize so se šibile pod kraljico sladic.

Strokovna komisija.

Po dobrodelni dražbi najboljših štirih potic, so ostale obiskovalci lahko kupili.

Otočec - V romantičnem Gradu Otočec so danes, na velikonočni četrtek Terma Krka pripravile prvi Festival velikonočne slovenske potice. Prepričljivo je zmagala potica treh nadevov (orehovega, makovega in pehtranovega) Jožice Dorniž iz Novega mesta, nekdanje odgovorne urednice in direktorice Dolenjskega lista, drugo mesto je osvojila iz več zvitkov sestavljena orehova potica Jožice Peršoh iz Hajdine, tretje pehtranova Silve Zupančič iz Šentjerneja, četrto pa veganska potica Terezije Poljanič, ki sicer živi na Novi Zelandiji.

Ker je velika noč tradicionalno tudi sinonim za mir, povezanost in solidarnost med ljudmi, so vse štiri potice prodali tudi na dobrodelni dražbi, ki jo je vodil izkušen dražitelj Mitja Meršol, in zanje iztržili 750 evrov, vse ostale pa so nato lahko obiskovalci kupili. Ves zbrani denar so Terme Krka namenile Območnemu združenju Rdečega križa Novo mesto za šolarje, ki jim starši ne morejo kupiti osnovnih šolskih potrebščin in plačati prehranskih obrokov.

Tričlanska komisija, ki so jo sestavljali prof. dr. Janez Bogataj, enolog in avtor knjige Potice iz Slovenije, mag. Marlena Skvarča, mednarodno priznana seznorična ocenjevalka živil, in Dejan Pavlič, kuharski mojster in šef kuhinje na Gradu Otočec, je pod drobnogled vzela kar 56 potic iz različnih koncev Slovenije. Častno pokroviteljstvo nad prvim festivalom je prevzel minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, a ker se ga ni mogel udeležiti je zbrane nagovorila državna sekretarka na ministrstvu mag. Tanja Strniša.

Več o slastnem in dišečem dogodku pa v prihodnji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

