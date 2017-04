Ribničani na pragu finala

13.4.2017 | 17:00

Foto: I. V./arhiv DL

Ribnica - Konec tedna bo v Mariboru zaključni turnir slovenskega pokala v rokometu. Zahvaljujoč ugodnemu žrebu imajo rokometaši Rika Ribnice na stežaj odprta vrata v finale. Ribničanom je namreč žreb namenil najlažjega nasprotnika, mariborski Branik. Medtem ko Ribničani v drugem delu prvenstva igrajo v ligi za prvaka, kjer trenutno zasedajo tretje mesto, Mariborčani igrajo v ligi za obstanek. V drugem polfinalnem paru sta najboljši slovenski rokometni moštva Celje Pivovarna Laško in Gorenje Velenje.

Vendar izrazitih favoritov ni ne v enem ne v drugem polfinalnem paru, saj vsaj tako upravičeno kot Ribničani na nastop v finalu upajo tudi Mariborčani, ki bodo imeli na zaključnem turnirju prednost domačega terena.

Na turnirju v mariborski športni dvorani Tabor se Celjani potegujejo za svoj dvajseti pokalni naslov.Poleg Celjanov so slovenski rokometni pokal do sedaj trikrat osvojili Koprčani po enkrat pa rokometaši iz Hrpelj, ljubljanskih Prul in Velenja.

Prvi favorit letošnjega pokalnega tekmovanja je celjska zasedba, ki bo po koncu sezone doživela nekaj pomembnih kadrovskih sprememb in ostala brez svojih dveh udarnih igralcev, saj se Blaž Janc seli v poljske Kielce, Miha Zarabec pa v nemški Kiel.

"Ribnica nikoli ni igrala v finalu slovenskega pokala, to dejstvo je za nas dodatna spodbuda. V polfinalu se bomo pomerili s kakovostno ekipo, ki je za nameček še gostiteljica sklepnega turnirja. V ekipi nimamo posebnih zdravstvenih težav, izjema je le Patrik Leban, ki se po poškodbi počasi vrača, a ni 100-odstotno pripravljen," pravi pred finalnim turnirjem trener Ribničanov Robert Beguš.

Trener Maribora Sebastjan Sovič kljub domačemu terenu vlogo favorita prepušča gostom z Dolenjske: "Osebno si najbolj želim, da prikažemo predstavo, ki smo jo sposobni. V naši igri so še vedno prisotna precejšnja nihanja. V polfinalu pričakujem trdo tekmo. Ribnica je po igralskem kadru v prednosti, ob tem pa si je pridobila tudi nekaj dragocenih izkušenj z nastopanjem v zahtevnem skupinskem delu evropskega pokala EHF ..."

Tekma med Celjem Pivovarno Laško in Gorenjem Velenjem bo v soboto ob 17.30, med Mariborom Branikom in Rikom Ribnico pa ob 20. uri. V nedeljo ob 15. uri bo tekma za tretje mesto, finale pa bo ob 18. uri.

I. V.