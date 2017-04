Pred kulturnim centrom grobovi in zidovi

17m nazaj Oceni novomeščan

"Po neuradnih podatkih so našli ostanke grobov... kar bodo potrdila izkopavanja...". PORAZNO ! Se vidi koliko dotični poznajo že nedavno zgodovino. Do leta 1924 je bilo tu pokopališče in tudi objekt. Kako knjižico in zapise bi blo treba pogledat, ker se na slikah vse lepo vidi. Ni se zgodovina Novega mesta pričela leta 1945. In zdaj da bo tu poslovno stanovanjski kompleks ?!! A res ni v novomeški politiki in pri pohlepnih investitorjih, ostalo niti malo pietete in človečnosti ? Pa pustite še to malo zelenih površin, ki spominjajo na zadnji počitek nam še ne tako davnih prednikov.