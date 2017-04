Podpisali pogodbo o izgradnji mrliških vežic

14.4.2017 | 10:10

Po podpisu pogodbe sta si žužemberški župan Franc Škufca in direktor družbe TGH d.o.o. Stjepan Jarnević takole segla v roke.

Mrliški vežici sta zasnovani po najmodernejših arhitekturnih smernicah.

Žužemberk - Žužemberški župan Franc Škufca in direktor družbe TGH iz Črnomlja Stjepan Jarnević sta včeraj v sejni sobi občine podpisala pogodbo o izgradnji mrliških vežic v Šmihelu in v Velikem Lipju, ki bosta veliki pridobitvi za obe vasi z okoliškimi naselji.

Po dolgoletnih prizadevanjih se bo občanom omenjenih vasi končno uresničila želja o gradnji mrliške vežice. »Približno deset let tako v eni kot v drugi vasi smo se dogovarjali o vežici. Nekaj je bilo problemov tako naravovarstvenih kot kulturnovarstvenih in pogojev civilne iniciative o premiku levo oziroma desno. Vendar sedaj je po vseh soglasjih le prišlo do tega,« je povedal žužemberški župan.

Naložbi sta ocenjeni na okoli 240 tisoč evrov brez DDV-ja, gradnja pa bo potekala v dveh fazah. »Letos prva faza, to pomeni pod streho. Drugo leto nadaljevanje in ureditev okolice tako v Lipju kot v Šmihelu,« pojasnjuje Škufca in dodaja, da sta vežici zasnovani po najmodernejših arhitekturnih smernicah.

Za belokranjsko podjetje, ki je bilo izbrano na javnem razpisu, bo to prvi projekt v občini Žužemberk. »Mi kot Belokranjci smo prisotni na področju Dolenjske, Novega mesta in tudi v Ljubljani. Imamo tudi visoko gradnjo in smo se odločili, da gremo tudi v manjših občinah za pridobitvijo gradbenih del. Ta gradnja bo potekala po planu, ki si ga je investitor zastavil in v zastavljenih rokih bomo to izpolnili,« je dejal Jarnević in dodal, da zanje to ni preveč zahteven projekt. »Ampak vsaka gradnja zahteva svoje in se je potrebno maksimalno potruditi ter narediti.«

Obenem občina zaradi zasedenosti nekaterih pokopališč načrtuje tudi njihovo širitev. Po besedah Škufce bo potrebno povečati žužemberško in dvorsko pokopališče.

Besedilo in fotografije: R. N.

