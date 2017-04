S helikopterjem v UKC

14.4.2017 | 07:05

Včeraj ob 8.17 uri sta dežurna ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči in posadka helikopterja Slovenske vojske s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz Črnomlja v UKC Ljubljana.

Gorele smeti ...

Ob 8.35 so gorele smeti poleg zabojnika za papir v ulici Slavka Gruma v Novem mestu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so požar pogasili.

Ob 20.01 so v Starem trgu ob Kolpi, občina Črnomelj, na divjem odlagališču goreli lesni odpadki, listje in veje. Gasilci PGD Stari trg ob Kolpi in Prelesje so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Ob 23.24 je v Šalki vasi, občina Kočevje, ob bregu jezera gorel odpadni material. Požar so pogasili gasilci PGD Šalka vas in PGD Kočevje.

... saje

Ob 22.54 so na Trati v Kočevju zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so goreče saje pogasili in prezračili objekt.

... in avto

Ob 14.37 je na Cesti krških žrtev v Krškem gorelo osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 14.00 do 14.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP SILOVEC izvod PIŠECE danes med 12:00 in 15:00 uro, na območju TP Bušeča vas med 7:45 in 7:50 uro in med 12:55 in 13:00 uro, na območju TP Pavlova vas center med 8:00 in 9:00 uro, na območju TP Sveta Jedert med 10:00 in 12:00 uro, na območju TP Vrhovska vas, Brezovica Gorjanci, Gadova peč in Vinji vrh med 7:45 in 13:00 uro, na območju TP LAMPERČE izvod SPODAJ ZA POTOKOM in izvod SENICA med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.