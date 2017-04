Proti Obrežju že desetkilometrska kolona

Obrežje - Na dolenjski avtocesti med priključkom Brežice in mejnim prehodom Obrežje v smeri Hrvaške je po podatki prometno-informacijskega centra kolona dolga že približno deset kilometrov. Vodja Operativno-komunikacijskega centra novomeške policijske uprave Robert Perc je povedal, da se v skladu s pričakovanji in izkušnjami preteklih let na vseh mejnih prehodih na območju Policijske uprave Novo mesto povečuje promet v smeri proti Hrvaški. Najbolj je seveda to opazno na našem največjem mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje, kjer se gostota prometa stopnjuje iz uro v uro.

Kot je pojasnil, so zvečer potniki za izstop iz države z osebnimi avtomobili čakali okoli 45 minut, od pol tretje ure naprej pa tri ure in 45 minut. Potniki na avtobusih čakajo za vstop in izstop približno dve uri. Ob 2.30 so policisti spremenili režim mejne kontrole, vendar se promet še vseeno povečuje, tako da je bila ob 6. uri kolona vozil na avtocesti dolga že okoli osem kilometrov, vse do priključka bencinskega servisa Čatež.

»Na mejnem prehodu Obrežje so izkoriščene vse kadrovske in tehnične zmožnosti za zagotavljanje pretočnosti prometa. Policisti skupaj z Darsom in drugimi službami zagotavljajo red na avtocesti, da je prazen vsaj odstavni pas za interventna vozila. Na prošnjo UKC Ljubljana smo nekaj pred peto uro poskrbeli za spremstvo in hiter interventni prevoz reševalnega vozila z bolnico proti Hrvaški,« je še dejal Robert Perc.

Na prometno-informacijskem centru, naj potniki pred potovanji preverijo razmere na cestah in izberejo ustrezno pot. Potnikom svetujejo tudi manjše prehode, ki so namenjeni državljanom EU in njihovim družinskim članom. Državljani tretjih držav pa morajo mejo prečkati na mednarodnih mejnih prehodih.

Razmere na cestah je sicer možno preveriti na spletni strani prometno-informacijskega centra in tudi na njihovi mobilni aplikaciji. Sicer pa v času velikonočnih praznikov velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, in sicer danes med 14. in 21. uro ter v nedeljo in ponedeljek med 8. in 21. uro.

