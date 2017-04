Kljub nižji realizaciji kar nekaj narejenega

14.4.2017 | 09:10

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so na nedavni zadnji seji pod drobnogled vzeli zaključni račun proračuna za minulo leto. Realizacija je na prihodkovni strani znašala 74,8 odst., na odhodkovni pa 69,8 odst. glede na veljavni proračun. Približno 28 odst. vseh odhodkov preteklega leta so namenili za naložbe oz. 46,5 odstotkov načrtovanih odhodkov za investicije. Konec leta je občina na računu imela dobrih 184 tisoč evrov, ki so se prenesla v proračun leta 2017 za pokrivanje prevzetih obveznosti.

Kot je povedala direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan so bili razlogi za nižjo realizacijo znani že med samim letom in so informacije o tem podali na sejah občinskega sveta in še posebej ob sprejemanju 1. rebalansa proračuna za leto 2016, ko so pojasnili, da so vse nedokončane investicije in vse prevzete, a še neplačane obveznosti iz preteklega leta prioritetno vključene v proračun tega leta. »Kljub nižji realizaciji je bilo v preteklem letu veliko narejenega in glede na razpoložljiv obseg prihodkov tudi plačanega. Občina je tudi v preteklem letu najprej poravnavala stare prevzete obveznosti v skupnem obsegu 611 tisoč evrov. Izvrševanje proračuna pa je zaznamovalo začetek izvajanja dveh največjih investicij občine v tem obdobju, in sicer gradnja športne dvorane in suhokranjski vodovod. Za financiranje obeh smo v preteklem letu zalagali lasten denar, saj se je sofinanciranje s strani države preneslo v letošnje leto,« je pojasnila in še dodala, da od lanskega avgusta vse račune plačujejo v skladu s zakonitimi plačilnimi roki.

V prvi obravnavi so potrdili predloge odlokov o oskrbi s pitno vodo, o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na območju Občine Mirna Peč, izdali soglasja k letnim poročilom za leto 2016 in načrtom dela v letu 2017 Osnovni šoli Mirna Peč, Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto in Zdravstvenem domu Novo mesto ter sprejeli letne programe kulture, športa in socialnega varstva. Razpisi bodo objavljeni najkasneje v začetku maja.

M. Ž.