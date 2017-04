Naredili bodo prostor za še več otrok

14.4.2017 | 11:15

Studenec - Na Studencu so včeraj podpisali pogodbo za gradnjo prizidka podružnične osnovne šole. V šoli so poleg učencev do 5. razreda zadnji dve leti tudi otroci vrtca, ki deluje v sklopu Vrtca Ciciban Sevnica.

S prizidkom bodo zagotovili med drugim dve igralnici za vrtec, učilnico, knjižnico in kabineta. Župan Srečko Ocvirk je ob podpisu dejal, da v občini širijo mrežo dovolj velikih vrtcev. Taka širitev pomeni tudi strošek, a koristi občanom.

Skrb za otroke, kakršno pomeni tudi podpis pogodbe za prizidek na Studencu, je pomembna in se družbi bogato obrestuje, kot je v nagovoru menila ravnateljica Osnovne šole Savo Kladnik Sevnica Mirjana Jelančič.

Na Studencu težko pričakujejo začetek gradnje, kot je povedal predsednik krajevne skupnosti Janoš Janc, ki je tudi povedal, da je sedanji vrtec premajhen in da bi bila ta prostorska stiska v prihodnje še večja, če bi vrtec ostal v sedanji velikosti.

Po napovedih Celjskega podjetja GES bodo prizidek odprli septembra.

M. L.

