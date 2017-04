Za prestop meje na Obrežju zdaj štiri ure

14.4.2017 | 12:15

Foto: B. B. , arhiv DL

Obrežje - Promet proti Hrvaški in našega največjega mejnega prehoda za mednarodni promet Obrežje se že od ranega jutra oziroma noči povečuje. Ob pol tretji uri zjutraj so na mejnem prehodu Obrežje v skladu s schengenskim zakonikom začeli izvajati ciljno usmerjeno mejno kontrolo, ob 8.30 uri pa so sprejeli še druge ukrepe, ki jih dovoljuje zakonik, tako da se je trenutna čakalna doba za osebni promet iz petih zmanjšala na štiri ure, potniki na avtobusih čakajo na izstop iz države do štiri ure, kolona vozil na avtocesti pa se je skrajšala iz desetih na približno sedem kilometrov, je sporočil Robert Perc, vodja Operativno-komunikacijskega centra pri novomeški policijski upravi.

Na ostalih mejnih prehodih s Hrvaško na območju PU Novo mesto promet poteka tekoče ali pa je potrebno čakati do pol ure. »Na terenu so vsi razpoložljivi policisti, sodelovanje s sosednjimi varnostnimi organi in drugimi službami (DARS, PIC, vzdrževalci cest…) poteka korektno in nemoteno. Na mejni prehod Obrežje smo v skladu s predhodnimi načrti napotili dodatne policiste iz drugih enot, ki pomagajo pri izvajanju mejne kontrole, tako da so lahko izkoriščene prav vse tehnične zmožnosti, ki jih dopušča mejni prehod,« je pojasnil Perc.

Glede na izkušnje preteklih let in v skladu s prometnim koledarjem ter glede na trenutne razmere povečanega prometa v sosednjih državah tekom dneva pričakujejo nadaljnje povečanje prometa v smeri proti Hrvaški. Tudi sicer je na letni ravni vsako leto za nekaj odstotkov več prometa kot leta poprej. V vikendu pred veliko nočjo je tako mejni prehod Obrežje lani prestopilo nekaj manj kot 34.000 vozil, letos pa že skoraj 38.000. Minuli vikend je Obrežje prevozilo več kot 4.600 tovornih vozil, leto prej pa 2.300.

V sredo pred veliko nočjo je bilo na izstopu iz države za 22 odst. več osebnih vozil, 28 odst. več avtobusov in po ocenah okoli 38 odst. več potnikov, ki so potovali proti Hrvaški. Včerajšnji dan je bil v primerjavi z lanskim letom prometno sicer bolj umirjen, na Obrežju je bilo nekaj manj osebnih vozil in avtobusov, a za 44 odst. več tovornih vozil, je povzel Robert Perc in voznike pozval, da za vožnjo ne uporabljajo odstavnega pasu in da v zastoju pustijo dovolj prostora za prehod interventnih vozil.

Opozoril je še, da lahko čez druge mejne prehode na našem območju, predvsem to velja za Slovensko vas in Rigonce, razen Obrežja (cestni prehod) in Dobove (železniški prehod), potujejo le potniki Evropske unije.

M. Ž.