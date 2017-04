FOTO: Otroci in mladostniki ustvarjalno iskali poti

14.4.2017 | 13:20

Višnja Gora - "Otroci in mladostniki, ki so bili v drugih oblikah usposabljanja v osnovnih in srednjih šolah često prikrajšani za likovno izražanje, ker so imeli vedenjske in osebnostne težave, imajo danes priliko, da si izboljšajo samopodobo s tem, da naredijo nekaj dobrega in lepega,"predstavil pomen likovnega druženja, katerega je Vzgojni izobraževalni zavod (VIZ) Višnja Gora včeraj organiziral že devetnajstič, povedal ravnatelj tega zavoda Peter Pal.

Likovno druženje je namenjeno ekspresiji v likovnem izražanju otrok in mladostnikov slovenskih vzgojnih zavodov ter stanovanjskih skupin. Po oceni Pala so mnogi od njih prikrajšani za razvoj talenta in ta dogodek je priložnost, da jih likovni pedagogi opazijo. Letošnje vodilo likovnega druženja v Višnji Gori je bilo "Je pot, je cilj", saj organizatorji menijo, da je pri razvoju teh otrok in mladostnikov zelo pomembna pot, cilje pa si kasneje izberejo sami. Ker je simbol Višnje Gore polž, so se udeleženci seznanili tudi z njegovo filozofijo in filozofijo zavoda, ki jih je gostil: vsak pride na cilj, tudi polž, pa čeravno počasi in po ovinkih.

Vodja organizacije Melita Garvas iz VIZ Višnja Gora je pojasnila, da gostijo 40 udeležencev iz drugih zavodov in stanovanjskih skupin,druženju pa se je pridružilo tudi 13 domačih. Udeleženci so prišli iz: Vzgojnega doma Veržej, Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec, Vzgojnega izobraževalnega zavoda Frana Milčinskega Smlednik, Mladinskega doma Malči Beličeve, Mladinskega doma Maribor, Vzgojnega zavoda Planina, Vzgojnega zavoda Kranj in Vzgojno izobraževalnega zavoda Višnja Gora.

Dan je bil sončen in kot nalašč za ustvarjanje v naravi. Večina je motive za svoja likovna dela poiskala v starem mestnem jedru Višnje Gore.

"Tukaj sem prvič, rad rišem in slikam, sicer pa mi je všeč tudi to, da danes nimam pouka," je priznal gostobeseden devetošolec Peter iz kranjskega vzgojnega zavoda. Tam je komaj dva meseca in posebnih pripomb na življenje v njem nima, bi si pa želel, da bi lahko hodili spat kasneje, da bi lahko imeli pri sebi ponoči mobitele in da bi dobili več izhodov. Zelo tipične najstniške želje, je pa Peter za Dolenjski list povedal tudi to, da si želi postati frizer.

Likovniki iz Maribora so se zelo dobro pripravili na ta dogodek, saj so s seboj prinesli poln zaboj naravnih materialov in iz njih sestavljali skupinski izdelek – polža. "Skupaj ustvarjamo in hkrati izvajamo delovno terapijo, pa še uživamo," sta povedali vzgojiteljici Nastja in Karla.

Mlade ustvarjalce je prišel pozdravit tudi domači slikar Štefan Horvat, ki ga mnogi poznajo kot inovatorja. Hodil je od skupine do skupine, jih bodril ter z mladino delil svoje likovno znanje.

Foto in tekst: J. A.

