Od jantarja do katrce: Loka v pričakovanju posodobitve in prenove

14.4.2017 | 15:30

Robi Judež ureditev novih igrišč za odbojko na mivki napoveduje že za letos.

Zavod Novo mesto, ki je lani prevzel tudi naloge Agencije za šport, je sredi marca pripravil javno razpravo o prenovi Športnega parka Loka. Izdelava idejne zasnove je praktično končana, prvi del izvedbe naj bi se začel že v nekaj mesecih, nadaljevanje pa bi sledilo v naslednjih letih.

Kot pravi direktor zavoda Robi Judež, projekt prenove zajema območje ob Krki od vhoda na brv, ki vodi v Portoval, do t. i. doma športov in servisnega objekta na vzhodu športnega parka. »Idejno zasnovo pripravljamo za celotno območje, izvedba pa bo fazna in odvisna od razpoložljivih sredstev,« pojasnjuje Judež.

Vsebinsko ostaja kompleks zelo podoben sedanjemu. Zahodni del območja, košarkarski igrišči, rolkarski park in plezalna stena ostanejo v veliki meri nespremenjeni. Na tem delu je predvidena le postavitev ograje med rolkarskim poligonom in igriščem za košarko, vizualna ureditev čistilne naprave pod plezalno steno, postavitev manjšega objekta za spravilo opreme in sanacija betonskih tribun, pa tudi ureditev otroškega igrišča in pristana na območju ob Krki pod mostom.

IN-LINE HOKEJ IN DRSALIŠČE

Večje spremembe, in to že v kratkem, se obetajo na območju znotraj tekaškega kroga, za katerega je sicer predvidena nova podlaga iz t. i. šolskega tartana s tremi stezami.

Ureditvena situacija na površini znotraj tekaškega kroga, kjer bo doživela največ sprememb. (Vir: Tomaž Šuln, udia)

»Asfaltni igrišči za odbojko, ki se praktično ne uporabljata, bi odstranili in na tem mestu zgradili enoten bazen za dve dodatni igrišči za odbojko na mivki. Na sredini, kjer je trenutno asfaltno nogometno igrišče, je predvidena postavitev odbojne ograde in ureditev površine za hokej na rolerjih (t. i. in-line hokej). Seveda bo tu še vedno mogoče igrati tudi nogomet, nogomet na odboj, kar doslej ni bilo mogoče, medtem ko je asfaltnih igrišč za navaden nogomet v mestu kar precej,« pripoveduje Judež.

Za štiri igrišča odbojke na mivki so se odločili, ker je zanimanje za ta šport v vzponu in ker je s takim številom terenov mogoče izpeljati tudi čisto spodoben tekmovalni turnir. Zaradi prostorske omejitve, ki jo v tem primeru predstavlja površina znotraj tekaškega kroga, bodo igrišča tudi bodoče orientirana na vzhod in zahod, kar zaradi položaja sonca med igro sicer ni najbolj primerno. No, idejna zasnova predvideva, da bi za najpomembnejše tekme orientacijo igrišč spremenili, v tem primeru pa bi namesto štirih razpolagali z dvema terenoma.

Po končani sezoni odbojke na mivki bi en bazen z mivko pokrili s ploščami za umetno drsališče, ki jih je Novo mesto pred kratkim dobilo v dar, tako da bi bilo mogoče na Loki lep del leta tudi drsati.

KJE BO MLADINSKI CENTER?

Predvidene so tudi spremembe v domu športov, kjer bi uredili garderobe in manjši gostinski lokal, morda tudi mladinski center.

Trenutno so v hiši pisarne nekaterih športnih klubov, podjetij in celo politične stranke. Ena od možnosti je, da to stavbo občina nameni za mladinski center, še močnejši interes pa je, da bi mladinski center uredili v bližnji stari hiši nad atletsko stezo. Tudi ta je v lasti občine, ima pa starejšo stanovalko s pravico do preužitka, tako da je status hiše za zdaj razmeroma nejasen, idejne rešitve za območje Loke pa v to hišo ne posegajo.

Skratka, mladinski center, gostinski lokal in garderobe so za zdaj predvideni v domu športov. Če bo mladinski center res zaživel na tej lokaciji, se bodo morala društva preseliti, najbrž kar v športno dvorano Marof, od koder se bodo v kratkem izselili uslužbenci nekdanje Agencije za šport, za katere nove prostore urejajo v Kulturnem centru Janeza Trdine.

NOV REŽIM VSTOPA

Ena od bolj očitnih sprememb bo nov režim vhodov v športni kompleks. Kot pravi Judež, so si zamislili sistem, ki bo enak tistemu, ki velja na stadionu, kjer je vstop možen le skozi ena vrata, ki se odpirajo s kartico. Na Loki bosta predvidoma dve taki območji, eno znotraj atletske steze in drugo ob košarkarskih igriščih. Kartico bo lahko dobil vsak, njena izdelava stane pet evrov in to naj bi bil edini strošek z njo.

Nov režim vhoda v območje bo predvidoma zaživel prihodnje leto, pravi Judež, za strožji nadzor pa so se odločili predvsem zaradi vandalizma in smetenja, česar na Loki ni tako malo, pa tudi, da preprečijo vstop hišnih ljubljenčkov na območje s športnimi površinami. »Če bo tu deloval bife, bo nadzor nad dogajanjem na območju še bistveno lažji,« je prepričan Judež.

Zunaj ograje atletskega kroga sta predvideni še dve otroški igrišči, eno pri košarkarski tribuni in drugo pri domu športov. Poleg omenjenega nameravajo posodobiti tudi razsvetljavo, in sicer na način, da bi so jo lahko uporabniki prižigali z žetoni oz. kovanci.

PO KORAKIH

Koliko bi vse to stalo, v Zavodu Novo mesto ne vedo. Vsekakor preveč, da bi se del kar takoj lotili v enem zalogaju. »Nima smisla dvajset let čakati na začetek takega megalomanskega projekta, zato bomo delali sproti, kolikor bomo pač zmogli. Zdaj končujemo idejni projekt. Prostorskih načrtov ne bo treba spreminjati, saj v namen območja ne posegamo, gradbena dovoljenja pa bodo pridobivali sproti, kakor bodo napredovala dela. Načrt za letos je ureditev štirih igrišč odbojke za mivko. Se pravi dve novi igrišči in ureditev obstoječih dveh, ki bosta dobili enoten bazen in novo mivko. Dela bomo začeli že v kratkem, trajala bodo nekaj tednov, radi pa bi, da bodo igrišča na voljo že to sezono,« pripoveduje Judež.

Če bo ostalo kaj denarja, bi ga porabili za postavitev ograje za in-line hokej, a ima Zavod Novo mesto pred tem še nekaj drugih projektov na zalogi. Radi bi namreč namestili zunanja vadbena orodja, ki so jih dobili od olimpijskega komiteja, prav tako jim je Fundacija za šport že odobrila nekaj tisočakov za ureditev atletskega metališča na območju stadiona Portoval, tako da imata ta dva projekta prednost.

Zaradi urejanja bazena za odbojko na mivki bodo morali umakniti tudi nedavno nameščena otroška igrala. Predvidoma jih bodo premaknili v bližino košarkarskih tribun.

Članek je bil objavljen v 15. številki Dolenjskega lista z dne 13. april 2017

Boris Blaić

