Zastoji na meji otežujejo življenje lokalnim prebivalcem

14.4.2017 | 14:15

Jutranja kolona pri Čatežu ob Savi (Foto: Občina Brežice)

Sestanek na terenu

Jutranja kolona, pogled proti Brežicam

Obrežje, Slovenska vas - Več kilometrski zastoji na avtocesti proti mejnemu prehodu Obrežje so v preteklem tednu, odkar je začela veljati evropska direktiva, povzročili težave prebivalcem vasi ob slovensko-hrvaški meji. Največ težav so imeli krajani z dostopom do svojih domov, današnja kolona, ki je segala vse do Čateža ob Savi, pa je v prebivalcih obudila bojazen, da se bodo težave ponovile. Lokalna skupnost je podala pobudo za sestanek Ministrstvu za notranje zadeve, ministrstvo je pobudo sprejelo, sestanek se bo predvidoma zgodil v naslednjem tednu, so sporočili iz brežiške občinske uprave.

Brežiški župan Ivan Molan je dejal, da od sestanka s predstavniki ministrstva pričakuje predvsem predloge ukrepov za normalizacijo življenja državljanov ob meji – nemoten dostop do prebivališč in tekoč prehod za vse tiste, ki dnevno prestopajo mejo zaradi dela. Občina Brežice tudi pričakuje, da bodo v primeru ponovnih več kilometrskih zastojev na meji tako pristojne državne službe kot tudi Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji poskrbele za humanitarno pomoč ljudem (zagotavljanje sanitarij, vode, ipd.), ki morajo več ur čakati na prehod schengenske meje.

Na delovnem srečanju na Obrežju, kjer so se govorili o razmerah na terenu, so sodelovali župan Ivan Molan, predsednik KS Jesenice na Dolenjskem Bogdan Palovšnik, poslanec DZ Igor Zorčič ter predstavnika Postaje mejne policije Obrežje in Policijske postaje Brežice, so še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: Občina Brežice