Na Obrežju daljše čakalne dobe ni več, ponovno zgostitev prometa pričakujejo zvečer

14.4.2017 | 14:35

Foto: B. B., arhiv DL

Obrežje - Na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje trenutno kolon praktično ni več, je potrdil vodja Operativno-komunikacijskega centra novomeške policijske uprave Robert Perc. Promet zdaj ob približno polurnem čakanju za prestop poteka v 100- do 200-metrski koloni. Policisti povečan promet predvidevajo zvečer in ponoči.

Dodano ob 17.40:

Inšpektor oddelka za mejne zadeve Policijske uprave Novo mesto Bojan Tomc je v popoldanski izjavi za javnost povedal, da se je priliv prometa na Obrežju močno zgostil predvsem v noči s četrtka. Zato so približno ob pol treh zjutraj prešli na ciljno usmerjeni mejni nadzor, kasneje pa so nadzor omejili do mere, ko so ga poenostavili tudi za državljane tretjih držav. Pri tem so, kot je dejal, "v nekaterih fazah zgolj preverjali identiteto in odtisnjeni žig mejne kontrole", nekoliko bolj sumljive pa so preverili tudi v računalniškem sistemu.

Glede obremenitve drugih, manjših mejnih prehodov, je dodal, da je težava v tem, da policisti državljanom Evropske unije, ki so izenačeni s slovenskimi, ne morejo prepovedati potovanja preko njih. Mejo pa na teh prehodih poskušajo v nekaterih primerih prestopiti tudi državljani tretjih držav, ki jim prehod ni dovoljen, kar povzroča dodatno gnečo.

Zastoje pri prehodu meje znova pričakujejo že kmalu po praznikih oz. od nedelje naprej, ko se bo okrepljen prometni tok obrnil nazaj proti zahodu. Policisti bodo ukrepe ob prehodu meje prilagajali stanju.

Tomc je še dodal, da prometni policisti na motorjih vseskozi skrbijo za pretočnost t. i. reševalnega pasu na avtocesti. Danes so sicer morali posredovati dvakrat. Da bi reševalnemu vozilu omogočili neovirano pot, so enkrat posredovali na avtocesti in drugič na lokalni cesti.

M. Ž.