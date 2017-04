Vesela vas je še vedno na dražbi

14.4.2017 | 19:00

Ekološka turistična kmetija Vesela vas išče novega lastnika. (Foto: R. Nose)

Sela pri Ajdovcu - Znano suhokranjsko ekološko turistično kmetijo Vesela vas na Selih pri Ajdovcu še vedno prodajajo. Tudi druga javna dražba je bila neuspešna, saj po besedah stečajne upraviteljice Špele Turk ni bilo nikogar, ki bi izkazal zanimanje za njen nakup. Kljub temu je predvidena tretja javna dražba, izklicna cena pa bo nižja od prvih dveh.

Na prvi javni dražbi novembra lani je bila izklicna cena nekaj več kot 700 tisoč evrov, na drugi sredi marca pa je začetna cena za nakup kmetije znašala 490 tisoč evrov. Kot je dejala stečajna upraviteljica, je takoj po tem pristojnemu sodišču predlagala tretjo javno dražbo. Razpis javne dražbe bo objavljen takoj po prejemu pravnomočnega sklepa o prodaji.

Predmet prodaje so nepremičnine in premičnine, ki jih stečajna upraviteljica prodaja kot celoto. Kot je razvidno iz sklepa sodišča, je na seznamu kar nekaj parcel, nekatere so pozidane, druge so opredeljene kot kmetijska, tretje pa kot gozdna zemljišča, medtem ko so od premičnin na voljo mize in stoli, vzmetnice, oprema v sobah in drugo. Največjo vrednost ima osrednji namestitveni objekt, v katerem sta dve stanovanji, dvanajst sob za goste s kopalnicami, restavracija in prostor za kuhinjo, v kletnih prostorih pa je še dodaten prostor za druženje ter prostor za pomožno kuhinjo. Ker naselje, kjer se nahaja kmetija, še nima vodovodnega omrežja, je potrebno vodo zagotavljati prek zbiralnikov vode. Z namenom, da kmetija v času prodaje ne bi propadala, so jo po besedah Turkove oddali v najem za leto dni.

Več v aktualni številki Dolenjskega lista, ki je izšla včeraj.

R. N.