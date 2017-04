Poslanska skupina Združene levice na obisku v Beli krajini

15.4.2017 | 15:00

Črnomelj, Metlika, Semič - Poslanska skupina Združene levice je bila včeraj na celodnevnem obisku v Beli krajini. Na obisk so prišli vodja poslanske skupine Luka Mesec, poslanka Violeta Tomič in poslanec dr. Franc Trček.

V Črnomlju so se srečali s črnomaljsko in semiško županjo Mojco Čemas Stjepanovič in Polono Kambič ter metliškim županom Darkom Zevnikom. Obiskali so tudi Razvojno informacijski center Bela krajina, društvo Lanko v Semiču, si skupaj z Ribiško družino ogledali ograjo ob Kolpi v Metliki ter obiskali Mladinski center Metlika.

Obisk Bele krajine so poslanci zaključili v Metliki z javno tribuno Iz ljudskih ust neposredno v parlament.

Tekst in Foto: M. B.-J.

Galerija

























starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 2h nazaj Oceni furman zato je tako smrdelo po Beli krajini , ne smrdi več od farme in elektrarne 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni popendekl Ne furman, najbrž sta se ti in kljuse pred "ta rdečimi"usrala. Preglej samo prijavljene komentatorje