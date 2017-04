Člani nekdanjega sveta MS Metlika so se spomnili preminulih članov

15.4.2017 | 09:10

Metlika - Pred 20 leti so v Metliki začeli 29. aprila, torej na dan, ko so bile Metliki ponovno potrjene mestne pravice, praznovati mestni praznik. Letos je tudi 20. sprehod okrog Metlike, ki ga Metličani pripravljajo ob svojem mestnem prazniku. Prav tako letos mineva 20 let od prenove mrliške vežice na pokopališču pri sv. Roku.

Svet mestne skupnosti, v katerem je bilo 11 članov, je takrat poskrbel tudi, da so v mestu prenovili del Jerebove ulice, v več ulic so napeljali ulično razsvetljavo, zgradili so kar nekaj pločnikov, v sodelovanju z občino razširili Šolsko ulico in še kaj. Med drugim so uvedli tudi ocenjevanje urejenosti hiš in okolice domov.

Od članov sveta mestne skupnosti izpred 20 let jih je danes živih še sedem. Na pobudo takratnega predsednika Antona Černiča so se člani takratnega sveta Jože Matekovič, Martin Črnugelj, Anton Štrucelj, Jani Gačnik in Černič na metliškem pokopališču poklonili spominu preminulih članov Janezu Pečariču, Jožetu Jankoviču, Janezu Starcu in Rudiju Vraničarju ter jim prižgali sveče. Sicer so bili člani sveta še Anton Tomc in Franc Kremesec. Člani nekdanjega sveta mestne skupnosti so se odločili, da se bodo v prihodnje umrlih članov spomnili vsako leto ob metliškem mestnem prazniku.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

