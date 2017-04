Najprej v drog, nato na streho

15.4.2017 | 07:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj ponoči ob 21.18 je v naselju Sela pri Šumberku v občini Trebnje voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste na brežino, se zaletela v drog javne razsvetljave in prevrnila na streho. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in ga razsvetlili, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine, vozilo postavili na kolesa ter pomagali vlečni službi. Poškodovano voznico so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Dežurni delavec Elektra Ljubljana je poskrbel za odklop javne razsvetljave.

Trčil v odbojno ograjo

Sinoči ob 23.50 je na dolenjski avtocesti, med izvozom Višnja Gora in Ivančna Gorica, voznik z osebnim vozilom trčil v odbojno ograjo. Požar na osebnem vozilu so mimoidoči pogasili do prihoda gasilcev GB Ljubljana, PGD Grosuplje in Stična, ki so dokončno ohladili vozilo in preventivno pregledali okolico

Avto v celoti zgorel

Včeraj ob 15.04 je v vasi Stari Log v občini Kočevje zagorel osebni avto. Vozilo, ki je v celoti zgorelo, zraven pa še okoli 50 kvadratnih metrov trave, so pogasili gasilci PGD Kočevje.

