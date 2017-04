Najboljši cviček Staneta Košljarja

Bela Cerkev - Na nedavni prireditve Sožitje kruha in vina v Hiši žive dediščine (HŽD) so, kot je že tradicionalno, podelili najvišja priznanja in poličke najboljšim vinogradnikom iz Društva vinogradnikov Vinji vrh - Bela Cerkev. To deluje že trinajsto leto in šteje okrog 150 članov.

Zaradi velikega števila vzorcev - 149 - sta vina ocenjevali dve strokovni komisiji pod vodstvom Jožeta Simončiča in Antona Pezdirca. Oba sta pohvalila vina in vinogradnike, ki se trudijo in izobražujejo, kar se pozna tudi pri pridelku. Podelili so 21 velikih zlatih medalj, 61 zlatih, 29 srebrnih, eno bronasto in pet pisnih priznanj.

Seveda je bilo med vzorci največ cvičkov, ki jih je komisija označili za »bogate, harmonične, hkrati pa sveže in sadne, z vsemi lastnostmi, ki jih iščemo pri našem vinskem posebnežu«. Zato je bilo vzorcev ocenjenih z oceno nad 16. Najvišjo oceno prejel Stane Košljar (16,20) iz Sel, sledijo pa: Andrej Gregorčič iz Družinske vasi (16,17), Marija Turk z Vinjega Vrha in Jože Fabjan iz Dolenjega Gradišča (oba z oceno 16,13), ter Aleš Kalin iz Dolenjega Gradišča in Milan Jakše iz Gorenjega Gradišča (oba 17,10) itd.

Šampion ocenjevanja polsladki rumeni muškat Aleša Kopine

Najvišjo oceno ocenjevanja 18,43 točke je dosegel Aleš Kopina iz Bele Cerkve s polsladkim rumenim muškatom. Nasploh so ocenjevalce navdušila vina rumenega muškata. Pri modri frankinji se je najbolje odrezal Aleš Kalin iz Dolenjega Gradišča (17,90), sledi mu Ana Strmec iz Dolenjega Gradišča (17,80). Najboljše dolenjsko belo je pridela Alojz Schweiger iz Dobrave - Otočec (17,03), dolenjsko rdeče Marko Ferkolj (16,47), žametno črnino Anton Šinkovec iz Družinske vasi (16,60) itd.

Kot pravi predsednik društva Jože Košak, so z rezultati vin zadovoljni, pri veliki beri velikih zlatih medalj in zlatih priznanj pa se gotovo že pozna leta 2015 pridobljen sodobno opremljen laboratorij v HŽD, ki se ga člani s pridom poslužujejo.

