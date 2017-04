Promet proti Obrežju teče brez zastojev, čakanje nekaj minut

15.4.2017 | 09:50

Na mejnih prehodov večjih zastojev ni več. (Foto: arhiv DL)

Po kratkotrajnem zatišju včeraj popoldne se je sinoči promet na avtocesti Ljubljana – Obrežje v smeri proti Hrvaški ponovno začel povečevati. Na mejnem prehodu Obrežje so osebna vozila med 18. uro in 23. uro izstopala v sedmih kolonah (čakalna doba do ene ure in pol), avtobusi pa v dveh (čakalna doba okoli ene ure). Na mejnem prehodu Metlika je bilo za prestop meje čakati okoli 45 minut (vozila so izstopala v treh kolonah).

Čez noč je promet upadel, tako da danes zjutraj na mejnih prehodih z republiko Hrvaško na vseh mejnih prehodih v policijski upravi Novo mesto promet poteka brez posebnosti in brez zastojev. Na mejno kontrolo je potrebno čakati le običajnih nekaj minut, prometa je bistveno manj kot pretekle dni, kar je v skladu s trendom prometnih tokov ob praznikih.

V lanskem letu je bilo največ prometa na mejnih prehodih z republiko Hrvaško v petek pred veliko nočjo, letos pa so bile zgostitve že v vikendu pred veliko nočjo in v sredo.

Včeraj pet glob nekulturnim voznikom

Policisti so včeraj izrekli pet glob voznikom na avtocesti, ki so v kolonah pred mejnim prehodom Obrežje prehitevali oziroma želeli skrajšati čakalno dobo z vožnjo po odstavnem pasu, še bistveno več pa jih opozorili in jih preusmerili nazaj na vozni pas. Tudi sicer so prometni policisti največ pozornosti (v sodelovanju z DARS) namenili ravno zagotavljanju prostega odstavnega pasu, da je bilo glede na razmere in kilometrske kolone mogoče zagotavljati prehodnost za intervencijska vozila.

Potrebni tudi reševalci

Včeraj zjutraj so policisti pospremili interventni prevoz reševalnega vozila z bolnico z UKC Ljubljana proti meji s Hrvaško (za vožnjo si sicer izrabili vzporedne ceste), nekaj po 13. uri pa so na Obrežju zaradi slabosti potnika, ki je čakal na mejno kontrolo, posredovali brežiški reševalci.

Po obvestilu, da je potniku na avtobusu, postalo slabo, so na kraj prihiteli mejni policisti z avtomatskim defribilatorjem in nezavestnega potnika odnesli iz avtobusa. Izkazalo se je, da ne gre za srčni zastoj, medicinska sestra, ki je bila med potniki na avtobusu in policisti so potnika oskrbeli do prihoda reševalcev. Prometni policisti z motornimi kolesi so poskrbeli za prosto in hitro pot reševalnega vozila na Obrežje in nato z bolnikom v bolnišnico Brežice.

L. M.