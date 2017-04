Voznica zapeljala s ceste in pristala na strehi

15.4.2017 | 18:25

Danes dopoldne ob 9.57 je na cesti Novo mesto-Metlika na Belokranjski cesti v Novem mestu voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste. Pri tem se je vozilo prevrnilo in obstalo na strehi na brežini. V nesreči se je voznica poškodovala. Na kraju so jo oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto ter jo prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so do prihoda reševalcev nudili pomoč poškodovani voznici, usmerjali promet, odklopili akumulator v vozilu, z dvigalom postavili vozilo nazaj na cesto ter nevtralizirali razlite motorne tekočine.

Zagorelo osebno vozilo

Danes ob 8.55 je v kraju Dobrava pri Prekopi v občini Kostanjevica na Krki zagorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Prekopa, ki so požar na vozilu pogasili, zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator.

Prekinjena elektrika

Danes ob 7.07 je bila zaradi dveh strganih vodnikov prekinjena oskrba z električno energijo na območju Medvedjeka, Velike Loke, Korenitke in Babne Gore v občini Trebnje. Po podatkih Elektra Ljubljana je bilo v izpadu 58 transformatorskih postaj in 2536 odjemalcev električne energije. Dežurni delavci Elektra Ljubljana so okvaro odpravili in ob 11.38 ponovno zagotovili oskrbo z električno energijo.

