FOTO: Med velikonočno vigilijo zagorelo poslopje ob cerkvi

16.4.2017 | 00:05

Slika v soboto zvečer.

Slika danes zjutraj.

Višnja Gora - "Gori štala, pojdite umaknit avtomobile!" je bila prva informacija, ki je med sinočnjo velikonočno vigilijo prišla do vernikov v polni višnjegorski cerkvi. Množica se je usula na parkirišče in začela premikati vozila v neposredni bližini objekta, ki je zagorel. Streho stavbe pri župnišču in dvorani, kjer so bili med drugim shranjeni pripomočki za oratorij in pasijon, so v nekaj minutah zajeli ognjeni zublji. K sreči se niso razširili na zgradbe v okolici.

Po prvih informacijah s terena nihče ni bil poškodovan.

Več o tem nesrečnem dogodku, ki je močno pretresel vernike v Višnji Gori, pa tekom dneva.

Dodano ob 8. uri

Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je sinoči ob 21.38 zagorelo gospodarsko poslopje župnije Višnja Gora. Požar so lokalizirali in pogasili gasilci PGD Stična, Višnja Gora, Kriška vas, Vrh nad Višnjo Goro ter Ivančna Gorica.

Posledice sinočnjega dogodka: uničeno ostrešje objekta, velikega okoli 25 x 15 metrov, in prostori, v katerih je bil spravljen material župnišča. Od 3. pa do jutra je na kraju ostala gasilska straža PGD Višnja Gora. Vzrok in višina materialne škode še nista znana.

Neuradno je slišati, da naj bi bil požar podtaknjen. Sreča v nesreči je bila, da so trije oltarji (stari 200 in več let), ki so bili začasno pospravljeni v pritličju objekta, ostali nepoškodovani; pred uničenjem jih je obvarovala betonska plošča.

J. A., foto: J. A., M.Z.

