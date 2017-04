Danes je velika noč - največji krščanski praznik

16.4.2017 | 08:20

Msgr. Andrej Glavan (Foto: L.M., arhiv DL)

Novo mesto - Kristjani danes praznujejo svoj največji praznik - veliko noč, ko se spominjajo Jezusovega vstajenja od mrtvih. Gre za praznik veselja in upanja, kar verniki izražajo z vzklikom aleluja, ki pomeni "slavite Boga". Po cerkvah bodo potekala številna bogoslužja, papež pa bo opoldne podelil tudi tradicionalni blagoslov urbi et orbi (mestu in svetu).

Verniki se na veliko noč pripravljajo s postnim časom, neposredna priprava na praznik pa je veliki teden z velikonočnim tridnevjem. Mnogi verniki bodo danes obiskali cerkve. Papež Frančišek bo velikonočno mašo v vatikanski baziliki sv. Petra vodil ob 10. uri, opoldne pa bo podelil svoj blagoslov v številnih jezikih, je poročala STA.

Vstajenjsko mašo s procesijo v novomeški stolni cerkvi vodi novomeški škof Andrej Glavan, ki je v svoje velikonočno voščilo, objavljeno na spletni strani škofije, zapisal:

"Želim lepo praznovanje Velike noči in doživeto srečanje z vstalim Gospodom. On po milosti že zdaj daje smisel našim naporom in preizkušnjam ter nas napolnjuje z veseljem, nekoč pa nas bo sprejel v polnost življenja, ki nam ga je zagotovil s smrtjo in vstajenjem. Blagoslov vstalega Kristusa naj Vas objame z vso zmagovito močjo!"

Pravoslavni verniki so sicer veliko noč, ki jo letos praznujejo isti dan kot katoliški in evangeličanski verniki, pričakali z velikonočnim bdenjem, ki so ga začeli opolnoči.

J. A.