Krka visoko porazila aktualne državne prvake iz Domžal

16.4.2017 | 08:50

Krka - Helios Suns 89:65 (24:20, 46:35, 69:49)

Klemen Kužnik (Foto: I.V., arhiv DL)

Novo mesto - Sedemkratni državni prvaki iz Novega mesta so se s peto zmago povzpeli na vrh lestvice Lige Nova KBM za prvaka. Pred domačimi gledalci so nadigrali branilce naslova iz Domžal, ki tudi po šestem kolu ostajajo brez zmage. Krka je po številu zmag izenačena z Rogaško in ima dve zmagi prednosti pred tretje in četrtouvrščenima Zlatorogom oziroma Hopsi Polzelo.

Helios Suns ni bil dostojen tekmec, izgubil je vse četrtine, niti enkrat na tekmi ni bil v ospredju, pozitivno je le, da so imeli mladi igralci veliko priložnosti za igro. Najbolje jo je izkoristil 19-letni branilec Aljaž Bratec, ki je dosegel 18 točk (trojke 5:9), so sporočili z KZS.

Glede na razliko na semaforju ter v kakovosti - po treh delih igre je bilo 69:49 - je tudi domači strateg Simon Petrov na parket poslal vseh dvanajst igralcev, med njimi pa je izstopal Žiga Dimec z 18 točkami in 8 skoki.

V sedmem krogu 19. aprila bodo Novomeščani gostovali na Polzeli, Domžalčani pa v Laškem.

Simon Petrov, trener Krke: "Tekma je potekala po naših željah in pričakovanjih. Vedeli smo, da se bomo morali zelo potruditi, ampak s čvrsto obrambo smo v drugem polčasu tekmo postavili v neke normalne okvirje. Brez čvrste obrambe se košarke ne da igrati in mi smo danes dokazali, da nam edino to lahko prinese pravi rezultat."

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 300, sodniki: Majkič (Hrastnik), Grbić (Ljubljana), Rener (Koper).

* Krka: Rebec 6 (1:3), Curry 16 (2:2), Rojc 2 (2:2), Kužnik 10, Jukić 7, Dimec 18 (2:5), Čebular 9 (5:8), Ritlop 3, Bunić 6, Elliott 6 (0:2), Luković 6 (2:2).

* Helios Suns: Močnik 6, Oman 4 (1:2), Bratec 18 (1:2), Segarić 3 (0:2), Vesel 2, Gorjanc 5 (1:2), Klavžar (0:2), Atanacković 9, Bolčina 13 (4:6), Vončina 5 (2:2).

* Prosti meti: Krka 14:24, Helios Suns 9:18.

* Met za tri točke: Krka 7:26 (Curry 2, Kužnik 2, Rebec, Jukić, Ritlop), Helios Suns 12:39 (Bratec 5, Močnik 2, Oman, Segarić, Atanacković, Bolčina, Vončina).

* Osebne napake: Krka 19, Helios Suns 21.

* Pet osebnih: /.

J. A.