Rokometaši Ribnice danes za tretje mesto

16.4.2017 | 10:00

Foto: I. V., arhiv DL

Rokometaši Rika Ribnice se bodo po včerajšnjem porazu danes ob 15. uri borili za tretje mesto na rokometnem turnirju za pokal Slovenije. Njihov nasprotnik bo Gorenje Velenje, ki je včeraj prav tako izgubil polfinalno tekmo z ekipo Celje Pivovarna Laško (Celje Pivovarna Laško - Gorenje Velenje 26:23 (18:10)

MARIBOR BRANIK : RIKO RIBNICA 32:23 (16:7)

Maribor Branik: Čudič, Leben, Kapular 1, Rožman, Bogadi, Sok 2 (1), Tomič, Hrastnik 6, Leben, Velkavrh 3, Fižuleto 1, Špende 5, Verdinek 7, Stopar, Čagalj 1, Štumpfl 1, Kete 3.

Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Leban 1, Fink 2, Grebenc, Knavs, Henigman 6, Skušek 5 (2), Pucelj 2, Pahulje, Nosan 2, Kovačič 3, Erak, Kljun, Kulenović 2, Košmrlj.

Sedemmetrovke: Maribor Branik 1 (1), Riko Ribnica 6 (2).

Izključitve: Maribor Branik 8, Riko Ribnica 4 minute.

Mariborski rokometaši so na drugi polfinalni tekmi povsem zasenčili tekmece iz Ribnice in se zasluženo prebili v veliki finale. V nedeljo jih v njihovem hramu čaka najboljša slovenska ekipa Celje Pivovarna Laško.

Izbranci domačega trenerja Sebastjana Soviča so v prvi polovici tekme povsem zasenčili tekmece iz dežele suhe robe, predvsem to velja za obdobje od desete do tridesete minute. V tem obdobju kar enajst minut niso prejeli zadetka, v napadu pa so z raznovrstno predstavo in s številnimi nasprotnimi napadi nadigrali neprepoznavne goste. Blestela sta Gašper Hrastnik in Matic Verdinek, ki sta dosegla po pet golov, odlična pa je bila tudi domača obramba, saj je v prvem polčasu prejela zgolj sedem golov.

Mariborčani, ki so na velik odmor odšli s prednostjo devetih golov (16:7), so slabo odprli drugo polovico tekme, po ribniškem delnem izidu 3:0 pa je Sovič zahteval minuto odmora. Po njej so njegovi varovanci znova zaigrali preudarno, v polnem sijaju pa je zablestel tudi vratar Gregor Čudič, junak tekme, ki je nanizal kar 16 obramb. Gosti so po uvodnem naletu znova ostali brez ideje, v 39. minuti so znova zaostali za devet golov (11:20). A gosti niso vrgli puške v koruzo, v 47. minuti so več kot prepolovili zaostanek in se gostiteljem približali na štiri gole (18:22).

V prelomnih trenutkih dvoboja so mariborski rokometaši vendarle strnili svoje vrste in devet minut pred koncem znova povedli za sedem golov (26:19), na roko pa jim je šlo tudi porazno ribniško izvajanje sedemmetrovk - od šestih poskusov so zadeli le dvakrat.

Robert Beguš, trener Rika Ribnice: "Ne spomnim se, kdaj je katera izmed ekip v moji trenerski karieri dala v enem polčasu le sedem golov. Vratar Maribora Branika Čudič je enostavno zaklenil vrata, bil vedno tam, kjer je bilo najbolj potrebno in že ob polčasu so zaostajali z devetimi goli. V drugem smo se približali na štiri, a ko smo videli, da tekme ne moremo več dobiti, smo znova odigrali slabše, zaradi česar je razlika višja, kot bi lahko bila sicer."

J. A.