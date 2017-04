Avto na streho

16.4.2017 | 10:05

Ilustrativna fotografija (Foto arhiv lokalno.si)

Sinoči ob 21.38 je v Trebnjem osebno vozilo trčilo v krožišče in se prevrnilo na streho. Poškodovanih ni bilo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in osvetljevali kraj nesreče, pomagali pri usmerjanju prometa, postavili avto na kolesa, odklopili akumulator in počistili cestišče.

J. A.