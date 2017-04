Žagar v Ljubljani zmagal še v drugo

16.4.2017 | 11:30

Matej Žagar, Ondrej Smetana

Matej Žagar

Ljubljana - Tudi drugo dirko članskega državnega prvenstva v speedwayu je v svoj prid odločil Matej Žagar. V finale je napredoval brez izgubljene točke, tam pa je s šesto zmago dneva še drugič zapored skočil na najvišjo stopničko v letošnjem prvenstvu. Drugo mesto je pripadlo Žagarjevemu klubskemu kolegu Nicku Škorji, tretje pa gostu s Češke, Ondreju Smetani.

Včerajšnjo dirko, ki je bila nekaj časa pod vprašajem tudi zaradi dežja, je tokrat izpustil Hrvat Jurica Pavlic, kar je Žagarju, njegovemu večnemu rivalu na teh dirkah, lepo olajšalo delo. Žagar tako tokrat ni umazal svojega kombinezona, zato pa so trdo dirkanje med seboj prikazali ostali naši vozniki.

S tremi zaporednimi zmagami je izjemno začel dirko Krčan Denis Štojs, proti kateremu je klonil tudi Škorja, kasneje pa je popustil in ostal brez neposredne uvrstitve v veliki finale. Dobro je vozil tudi drugi Krčan Matic Ivačič, ki je v rednem delu dirke klonil le proti Škorji, Žagarju, Smetani in Štojsu. Za pravi preboj bi tako moral osvojiti dve točki več, tako pa sta si skupaj s Štojsom morala zadnji dve vstopnici za finale priboriti v dodatni vožnji voznikov, ki so se v rednem delu uvrstili na mesta od 3 do 6. Tukaj pa sta prav Štojs in Ivačič razočarala, saj sta bila Smetana in Italijan Paco Castagna boljša, s tem pa tudi uvrščena v veliki finale.

Pravi ognjeni krst je na dirki doživel tudi Jan Pintar, sin šestkratnega prvaka Gregorja Pintarja, ki si je na domačem ovalu privozil premierni dve točki v svoji karieri. Da je v petih nastopih dvakrat končal tudi na tleh mu tako ni zameril nihče.

Zadnja dirka letošnjega državnega prvenstva bo 1. julija v Petišovcih pri Lendavi.

Predvsem Žagar in Škorja, ki bo nastopil kot voznik s posebnim povabilom, pa se sedaj morata pripraviti na uvodno dirko letošnjega boja za naslov svetovnega prvaka, saj se v Krškem z dirko za VN Slovenije 29. aprila prične letošnja Speedway Grand Prix serija.

Rezultati:

1. Matej Žagar (AMTK Ljubljana) 18 točk, 2. Nick Škorja (AMTK Ljubljana) 15, 3. Ondrej Smetana (Češ) 13, 4. Paco Castagna (Ita) 11, 5. Denis Štojs (AMD Krško) 12, 6. Matic Ivačič (AMD Krško) 11, …, 14. Jan Pintar (AMTK Ljubljana) 2,…

Točke po 2. dirki od 3.:

1. Žagar 35 točk, 2. Škorja 29, 3. Štojs 24, 4. Ivačič 20, 5. Pintar 2,…

Borut Cvetko / mediaspeed.net

