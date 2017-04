Prva medalja z velikih tekmovanj v badmintonu za Slovenijo

16.4.2017 | 11:45

Mulhous - Slovenija ima prvo medaljo z velikih tekmovanj v badmintonu. Miha Ivanič (BK Medvode) in Nika Arih (BK Mirna) sta malce presenetljivo, vendar zasluženo osvojila bronasto medaljo v mešanih dvojicah, so sporočili iz Badmintonske zveze Slovenije.

Miha Ivanič in Nika Arih sta bila kot tretja nosilca prvo kolo prosta. V prvi tekmi sta nato premagala Ukrajinca Bosniuk/Ilyinskaya 21:19, 19:21, 21:13, nato pa še Finca Overmark/ Suutarinen 14:21, 21:10, 21:18 za vstop v četrtfinale. V četrtfinalu sta prikazala odlično igro in premagala Šveda Harrbacka/Sjoo 21:18, 21:13 ter si tako že zagotovila najmanj bronasto medaljo. V polfinalu sta bila Rusa Rodion Alimov in Alina Davletova premočen tekmec. Boljša sta bila 21:13, 21:15.

Nika je na omenjeno zvezo poslala evforično sporočilo: "Občutek je neverjeten. Jaz sem zelo vesela, da nama je na koncu le uspelo, čeprav sva imela kar nekaj težav skozi celotno tekmovanje. Drugače pa je iz moje strani medalja nepričakovana, tako da je bil kar velik šok v zelo dobrem pomenu besede. Da je pa to prva medalja na evropskih prvenstvih za Slovenijo, pa v bistvu še nisem čisto dojela... še vedno ne morem verjeti, da nama je to uspelo :)".

Slovensko ekipo so zastopali:

1. Miha Ivanič - BK Medvode

2. Miha Ivančič - BK Medvode

3. Rok Jerčinovič - BK Medvode

4. Petra Polanc - BK Medvode

5. Nika Arih - BK Mirna

trenerja: Yasen Borisov in Maja Kersnik

Povezava na rezultate je dostopna tukaj.

J. A., Foto: Badmintonska zveza Slovenije

