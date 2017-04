Zaleteli so se trije, dve osebi v bolnico; na Obrežju se čaka pol ure

16.4.2017 | 18:25

Foto: arhiv DL

Dopoldne ob 10.08 so se na križišču Kandijske ceste in Trdinove ulice v Novem mestu zaletela tri osebna vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj in nudili pomoč reševalcem in policiji. Delavci CGP Novo mesto so počistili cestišče, poroča novomeški center za obveščanje.

Na bok

Ob 12.51 se je na cesti Dvor-Žužemberk (pri naselju Žužemberk) osebno vozilo prevrnilo na bok in obstalo na cestišču. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Žužemberk so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa in ga umaknili ob rob ter z vpojnim sredstvom posuli in očistili razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli lažje poškodovano osebo.

Domov je šel brez izpita

Že včeraj dopoldne so policisti na podlagi prijave občana o močno vinjenem vozniku na lokalni cesti pri Stični ustavili voznika osebnega vozila. Pri postopku je preizkus z alkotestom pokazal 0.62 mg/l alkohola v izdihanem zraku, zato mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in izrečena prepoved nadaljnje vožnje, so danes sporočili s PU Ljubljana.

Zalilo kurilnico

Ob 9.41 je v Ulici Staneta Rozmana v Črnomlju zaradi počene vodovodne cevi voda zalila kurilnico stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so izčrpali okoli en kubični meter vode in počistili prostor.

Pol ure se čaka na Obrežju

Danes popoldne so že nastale čakalne dobe pri vstopu v Slovenijo, tako je na mejnem prehodu Obrežje treba čakat pol ure, na svoji spletni strani poroča prometno-informacijski center za državne ceste. Še daljše čakalne dobe pri vstopu v državo je pričakovati jutri, ko bo zadnji dan velikonočnih praznikov.

J. A.