Celjski rokometaši do 20. pokalne lovorike, Ribničani ostali brez medalje

16.4.2017 | 20:30

Foto: I. V., arhiv DL

Maribor - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so letošnji zmagovalci zaključnega turnirja za pokal Slovenije v Mariboru. V velikem finalu so premagali mariborski Branik s 36:28 (18:14), v tekmi za tretje mesto pa je velenjsko Gorenje po dveh podaljških ugnalo Riko Ribnico.

Gorenje Velenje - Riko Ribnica 37:35 (31:31, 28:28, 16:16)

Velenjski trener Borut Plaskan je na začetku na parket poslal – z izjemo Nejca Cehteta in Gregorja Potočnika – rokometaše, ki sicer tekme začenjajo na klopi. Ti so po nasprotnih napadih Janeza Gamsa in Roka Golčarja ob koncu 10. minute poskrbeli za vodstvo s 7:4, a se je v naslednjih sedmih minutah Riko Ribnica s tremi zaporednimi sedemmetrovkami prebila do izenačenja (7:7). V preostanku prvega polčasa sta obe moštvi nato povedli tudi za dva gola (10:8 in 10:12 ), na odmor pa odšli poravnani na 16:16.

V prvi polovici drugega polčasa rednega dela so bili nato pol koraka pred tekmeci Ribničani, ki so na začetku 43. minute znova povedli za dva zadetka (22:20). V naslednjem napadu je velenjska zasedba ostala Nejca Cehteta, ki je po drugem udarcu v glavo še drugič na tekmi obležal na parketu dvorane Tabor in igrišče zapustil v spremstvu klubske zdravniške službe. Dogodek je podžgal njegove soigralce. Klemen Ferlin, ki je v drugem polčasu zamenjal Roka Zaponška, je zaklenil svoja vrata, Matjaž Brumen pa je s sedmih metrov ob koncu 48. minute povišal na 24:22.

Na +2 sta kasneje povišala še Gams (25:23), ki se ga je ob koncu 52. minute slovenski reprezentant Nik Henigman lotil z brcami in bil z modrim kartonom zasluženo nemudoma poslan pod prho, ter z lepo rotirano žogo s krila kapetan Niko Medved (26:24). Ribničani so se za tem prebili do izenačenja. Za zadnjega na 28:28 je 42 sekund pred koncem rednega dela poskrbel Blaž Nosan.

Prvi podaljšek so znova bolje začeli izbranci Roberta Beguša, ki so prek reprezentanta Jana Grebenca, ki bo v prihodnji sezoni igral za Gorenje Velenje, po treh minutah vodili s 30:28. V drugem polčasu prvega dodatka so se Velenjčani med žive vrnili po zaslugi izjemnih štirih obramb Ferlina. Slabe pol minute pred iztekom časa so vodili z 31:30, imeli žogo v svojih rokah in igralca več v polju, a s slabo podajo tekmecem ponudili nasprotni napad in izenačenje. Sedem sekund pred koncem je bil uspešen David Kovačič.

Sledil je nov podaljšek z dvema petminutnima polčasoma. Tedaj so pobudo prevzele ose in vseskozi vodile. Dobri dve minuti pred koncem drugega polčasa je Brumen, z devetimi zadetki najboljši strelec tekme, povišal na +3 (36:33), a tudi to ni zagotovilo popolnoma mirnega zaključka. V minuti in pol so se Ribničani približali na 35:36, a so Velenjčani vendarle zadržali trezne glave in uspešno zaključili tekmo.

Gorenje Velenje: Baznik, Ferlin (13 obramb) in Zaponšek (6 obramb), v vratih, Cehte 1, Medved 3,Haseljić, Ovniček 4, Stojnić 1, Tokić 1, Mitrović 4, Potočnik 6, Golčar 6, Kleč, Gams 2, M. Nosan, Brumen 9.

Riko Ribnica: Klarič (8 obramb) in Perovšek v vratih, Leban 3, Fink 2, Gremenc 6, Knavs 1, Henigman, Skušek 1, Pucelj 2, Pahulje, B. Nosan 7, Kljun, Kovačič 6, Setnikar 5, Kulenović 2, Košmrlj.

Dosedanji zmagovalci slovenskega rokometnega pokala za moške:

2016/2017 Celje Pivovarna Laško

2015/2016 Celje Pivovarna Laško

2014/2015 Celje Pivovarna Laško

2013/2014 Celje Pivovarna Laško

2012/2013 Celje Pivovarna Laško

2011/2012 Celje Pivovarna Laško

2010/2011 Cimos Koper

2009/2010 Celje Pivovarna Laško

2008/2009 Cimos Koper

2007/2008 Cimos Koper

2006/2007 Celje Pivovarna Laško

2005/2006 Celje Pivovarna Laško

2004/2005 Gold Club Hrpelje

2003/2004 Celje Pivovarna Laško

2002/2003 Gorenje Velenje

2001/2002 Mobitel Prule 67

2000/2001 Celje Pivovarna Laško

1999/2000 Celje Pivovarna Laško

1998/1999 Celje Pivovarna Laško

1997/1998 Celje Pivovarna Laško

1996/1997 Celje Pivovarna Laško

1995/1996 Celje Pivovarna Laško

1994/1995 Celje Pivovarna Laško

1993/1994 Celje Pivovarna Laško

1992/1993 Celje Pivovarna Laško

1991/1992 Celje Pivovarna Laško

J. A.