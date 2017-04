Na veliko nedeljo zletel s ceste

17.4.2017 | 08:15

Škocjan - Sinoči ob 21.09 je med naseljema Hrastulje in Stara Bučka voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste, pri tem pa je ena oseba ostala ukleščena v vozilu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali in osvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, do prihoda reševalcev nudili pomoč dvema poškodovancema in pomagali pri prenosu do reševalnega vozila ter izvlekli vozilo nazaj na cesto. Dve poškodovani osebi so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto ter ju prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.