Šaleharjevi tretji v Zagrebu

17.4.2017 | 09:15

Sestri Lia in Iza Šalehar

Kočevje - Kočevski igralki badmintona sestri Lia in Iza Šalehar sta ta konec tedna v Zagrebu odlično nastopili na turnirju serije futures Victor Croatian International, ki šteje za svetovno jakostno lestvico. Lia in Iza Šalehar sta v ženskih dvojicah že v prvem kolu izločili drugi nosilki iz Rusije. Lia in Iza sta bili z 21:18, 13:21 in 21:19 boljši od Ekaterine Kut in Darie Serebriakove.

V četrtfinalu sta premagali Doro Dragčevič in Doro Drvodelič z 21:15 in 21:15. Proti izkušeni Danki Anni Hald in njeni partnerici Lisi Kramer sta se v polfinalu sicer dobro upirali, vendar sta jima na koncu morali priznati premoč z 18:21 in 18:21.

Šaleharjevi sta uspešno nastopili tudi med posameznicami, kjer sta se obe prek kvalifikacij prebili na glavni turnir, kjer je Lia v prvem krogu premagala Islandčanko Arni Karen Johannsdottir z 21:7, 21:9, nato pa je izgubila proti Valežanki Jordan Hart z 9:21, 18:21.

Pri moških se je Mirnčan Matevž Bajuk v paru z Andražem Krapežem uspešno prebil skozi kvalifikacije, kjer pa sta ju že v prvem kolu premagala kasnejša zmagovalca Hrvata Zvonimir Durkinjak in Zvonimir Hoelbling. Mirnčana Aljoša in Urban Turk sta v prvem krogu premagala Francoza Vincenta Ponsarta in Quentina Vincenta, nato pa v drugem izgubila proti Švedoma Alexu Luongu in Filipu Svenssonu v treh setih 14:21, 21:14, 18:21, so sporočili z Badmintonske zveze Slovenije.

I. V.