Na Obrežju se že čaka eno uro za v Slovenijo

17.4.2017 | 10:30

Foto: B. B./arhiv DL

Po zadnjih podatkih Prometno informacijskega centra za državne ceste se na mejnih prehodih s Hrvaško že nabirajo kolone, ki so tako posledica povečanega prometa ob vračanju zdomcev z velikonočnih počitnic kot tudi poostrenega nadzora. Najdaljše kolone so pričakovano na Obrežju, kjer je treba po zadnjih podatkih za vstop v našo državo čakati eno uro. Daljše čakalne dobe je po napovedih pričakovati popoldne in zvečer. Pri izstopu iz države trenutno ni zastojev.

Sveži podatki o trenutnih razmerah na cestah in čakalnih dobah na mejnih prehodih so dostopni na spletni strani Prometno informacijskega centra.

I. V.