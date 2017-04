V Domžale po še tretji remi?

17.4.2017 | 11:30

Jeseni so Domžalčani Krčane v Domžalah ugnali s 5:0. (Foto: Ekipa24.si)

Krško - Nogometaše Krškega danes ob 18. uri čaka tekma 29. kroga v gosteh pri Domžalah, s katerimi so se v tej sezoni pomerili že petkrat. Medtem ko so Krčani obe tekmi četrtfinala pokala Slovenije izgubili, so dve od treh prvenstvenih tekem s trenutno drugouvrščenim moštvom Prve lige Telekom Slovenije remizirali. Za razliko od obračunov z novomeško Krko v polfinalu pokalnega tekmovanja Domžalčanom v spomladanskem delu ne gre tako dobro kot jeseni, ko so Krčane na domačem igrišču ob dveh remjih v Krškem premagali kar s 5:0.

Posavci so v prejšnjem krogu prvič po menjavi trenerja okusili tudi grenkobo poraza. Po zmagi nad Radomljami in Koprom ter veliki točki v obračunu z Mariborom so Krčani pokleknili v eni od najpomembnejših tekem nadaljevanja Prve lige Telekom Slovenije. V dvoboju za osmo mesto so morali Filip Dangubić in soigralci priznati premoč neposrednim tekmecem za sredino lestvice, Velenjčanom in tako izgubili stik s sedmim mestom,od katerega jih zdaj loči pet točk, ob tem pa morajo biti Krčani pozorni na Kidričane, ki za njimi zaostajajo za vsega dve točki in jih ob zanje neugodnem razpletu današnjih tekem ob porazu Krškega v Domžalah in zmagi Aluminija doma nad Koprom lahko celo prehitijo.

I. V.