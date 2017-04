Pirhe sekajo tudi na Ravniku

17.4.2017 | 13:30

V vasi Ravnik pri Šentrupertu na velikonočno nedeljo pripravijo tekmovanje v sekanju pirhov, katerega glavni namen je druženje. (Foto: J. S.)

Že na cvetno nedeljo domačine poveže tudi izdelovanje butare velikanke.

Ravnik - Sekanje pirhov je običaj ob praznovanju velike noči, ki sega daleč v preteklost. Da ta ljudski običaj metanja kovancev v pirhe ne bi tonil v pozabo, med drugim že več kot desetletje skrbijo tudi v vasi Ravnik pri Šentrupertu, kjer se na velikonočno nedeljo vsako leto zberejo sekači. A na Ravniku v ospredju ni tekmovanje, čigavi kovanci bodo največkrat ostali v pirhu, temveč je glavni namen druženje.

Vaščani in okoličani, sorodniki in prijatelji se namreč prvič zberejo že na cvetno nedeljo, da izdelajo butaro velikanko, ki jo nato odpeljejo na blagoslov v šentrupertsko cerkev. Prav negovanje tega običaja je domačine prvič povezalo pred 13 leti, že naslednje leto pa se je porodila zamisel o sekanju pirhov, pripovedujejo. Tako se drugič zberejo na velikonočno nedeljo, na domačiji Sandija Prijatelja, ko se tekmovalci v sekanju pirhov potegujejo za kar pet pokalov – za prvo, drug in tretje mesto, eden je prehodni, enega pa podelijo kot presenečenje. Vsako leto se sicer za pokale poteguje okrog 40 tekmovalcev, tekmovanju pa sledi še druženje ob jedači in pijači, za kateri poskrbijo sami. Domačini se nato zberejo še na velikonočni ponedeljek, ko razdirajo butaro velikanko.

A s tem druženja Ravničanov ni konec. S prispevki, ki jih zberejo na tekmovanju v sekanju pirhov, se namreč odpravijo še na skupen izlet, doslej so obiskali že številne kraje tako po Dolenjskem kot tudi drugod po Sloveniji. »Res se imamo lepo,« še pripovedujejo Ravničani in njihovi prijatelji, ki tako poleg ohranjanja starih običajev predvsem negujejo medsebojne odnose.

J. S.

