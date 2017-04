FOTO: Motoristi preplavili Mirno Peč

17.4.2017 | 15:30

Domači župnik Janez Rihtaršič je blagoslovil motoriste in motorje. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - Današnjega, že 19. tradicionalnega vseslovenskega blagoslova motoristov in motorjev na velikonočni ponedeljek se je po ocenah organizatorja Motokluba Trebnje in predsednika Zveze moto klubov Slovenije Leopolda Pungerčarja udeležilo okoli 7000 motorjev oziroma še nekoliko več motoristov in motoristk. Lahko rečemo, da so dobesedno preplavili ta dolenjski kraj, saj so prvič za promet zaprli njegovo središče in ga v celoti namenili motoristom.

Z velikonočnim blagoslovom motoristov, njihovih sopotnikov in motorjev leta 1999 začel tedanji župnik Janez Šimec, ki je s svojim jeklenim konjičkom tudi letos prišel v Mirno Peč, število udeležencev pa je zelo odvisno od vremena. Letošnje je bilo zelo naklonjeno, sicer pa so največjo udeležbo zabeležili leta 2011, ko so našteli več kot 12.000 motoristov.

Tudi za tokratni blagoslov motoristov za srečno vožnjo v novi sezoni so pripravili že standardni program, ki se je začel z mašo ob 10. uri, nato pa nadaljeval z blagoslovom motorjev, ki ga je opravil domači župnik Janez Rihtaršič, pozdravnimi govori županov Mirne Peči in Trebnjega, Andrejem in Alojzijem Kastelicem, in kulturno-zabavnim programom, v katerem so nastopili Društvo harmonikarjev Mirna Pel, domače ljudske pevke Čebelice in ansambel Mikola. Kot je v navadi so se ob tem spomnili tudi dveh velikih pokojnih mirnopeških rojakov, Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, prireditev pa so tudi letos zaznamovali z dobrodelno akcijo, zbrani izkupiček bodo namenili za delno poplačilo stroškov ureditve trga in okoli farne cerkve sv. Kancijana.

M. Ž.

