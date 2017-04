Kobe se je vrnil na kraj zločina

17.4.2017 | 18:00

Primož Kobe in Jan Samide (Foto: I. V.)

Klara Ljubi (Foto: I. V.)

Novo mesto - Novomeški olimpijec, maratonec Primož Kobe je danes popoldne znova nastopil na prireditvi dolenjskega tekaškega pokala, kjer je začel svojo tekaško kariero, na 18. Novomeškem teku in kljub tekaškemu odmoru zaradi stalnih težav s poškodbami zmagal, potem ko je v ciljnem šprintu osrednjega, 8 km dolgega teka, ugnal Jana Samideja, lanskega državnega prvaka med mlajšimi člani v krosu. Tretji je bil Miha Povšič iz Atletskega kluba Sevnica. Med dekleti je bila po pričakovanju najhitrejša Kobetova klubska tovarišica iz Atletskega kluba Krka Klara Ljubi, drugo mesto je zasedla Melani Knez (Sevnica), tretja pa gostja iz Italije Valentina Bonanni (Brugnera). Na osemkilometrskem teku je nastopilo 211 tekačev.

Poleg osrednjega osemkilometrskega teka so v okviru 18. Novomeškega teka pripravili še vrsto drugi tekaških preizkušenj, med drugim tudi preizkušnje za Delavske športne igre pa netekmovalni tek za najmlajše, teke na 500 za mlajše kategorije do mlajših pionirjev, na 1000 m za starejše pionirke in mlajše mladinke ter na 1500 m za starejše pionirje in mlajše mladince ter tekmovanje osnovnošolskih štafet. Vsi izidi so objavljeni na spletni strani Novomeškega teka.

I. V.

Galerija