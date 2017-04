Metličani so na vuzemski ponedeljek zavirali kolo

17.4.2017 | 17:45

Metlika - Člani metliške folklorne skupine Ivan Navratil so letos že šestindvajsetič zapored na vuzemski ponedeljek pripravili zaviranje kola na metliškem placu. Ali, povedano drugače: na velikonočni ponedeljek so na Trgu svobode v metliškem mestnem jedru plesali kolo, kar so Metličani in Metličanke počeli tudi že nekdaj, a so jim po drugi svetovni vojni oblasti to prepovedale.

Zaplesali so metliško obredje, ki ga je že leta 1888 opisal v Ljubljanskem zvonu belokranjski narodopisec Ivan Navratil. Metliško obredje je sicer sestavljeno iz šestih različnih iger, kot so kolo, must, rešetca, robčeca, petelinji boj in turn, a se nekatera od njih dandanes opuščajo. Da ima metliška folklorna skupina prihodnost, je dokazal njen podmladek, ki ga vodi Mateja Vukšinič. Za uvod v vuzemski ponedeljek je zaigrala Mestna godba Metlika, seveda pa so imeli folkloristi – kot je navada tako rekoč vsako leto – tudi goste. Tokrat so bili to ljudski pevci iz Vrhpolja pri Šentjerneju.

Na koncu so folkloristi povabili v kolo tudi obiskovalce prireditve in skupaj so zaplesali na metliškem placu.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

