Andrej našel mavraha

17.4.2017 | 22:00

Andrej (levo) je z lepim mavrahom danes odprl gobarsko sezono v Suhadolu. Ker je tudi Štefan srečnih rok pri nabiranju prvih mavrahov, lahko rečemo, da sta Andrej in Štefan ne samo dva soseda ampak tudi dva gobarja v Suhadolu. Gobarjev je tu seveda še več, ampak zaradi današnjega mavraha sta tokrat na medijski sceni upravičeno onadva. (Foto: M. L.)l

Gorenji Suhadol - Andrej Erjavec iz Gorenjega Suhadola je danes našel mavraha. S sosedom Štefanom Kelvišarjem sta prehodila kar veliko, ampak ta mavrah je za zdaj vse, kar sta našla v tej sezoni.

»Zamuja, zamuja, skoraj za cel mesec,« je ugotavljal Andrej. Tako kot Štefan je imel pri tem v mislih najbrž tudi to, da so mavrahe našli že velikokrat dosti prej. Štefan je mavrahe našel pred leti ravno na 1. april. Nekateri so mislili, da je bila tisto prvoaprilska šala, ampak ga je res našel prav na tisti dan. Štefana s prvimi mavrahi je sicer že vrsto predstavil tudi Dolenjski list.

Mavrah, ki ga je našel danes Andrej, je rasel pred zidanico pred vrati. Andrej je prepričan, da bi bila letošnja gobarska sezona že bolj izdatna, če bilo več dežja.

M. L.