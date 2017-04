Doseči tri gole in izgubiti se tudi da

17.4.2017 | 22:30

Foto: Grega Wernig/M24

Krško - Nogometaši Krškega so v 29. krogu dosegli drugi največ zadetkov, kar tri, a so tekmo v Domžalah kljub temu gladko izgubili. Tekma je bila namreč odločena že v prvem polčasu, kos so Balkovec, Majer s po enim in Firer z dvema zadetkoma poskrbeli, da so Domžale po tridesetih minutah srečanja že vodile s 4:0. Krčanom se je obetal še hujši poraz kot v jesenskem delu na istem igrišču, ko so s trenutno drugouvrščenim moštvom Prve lige izgubili z 0:5. Na srečo se tokrat jesenski scenarij ni ponovil, saj je bil delni izid naslednjih 60 minut srečanja 3:1 za Krško, a to ne šteje. Na žalost Krčanov je šlo njihovim neposrednim tekmecem za osmo mesto in s tem neposredni obstanek v ligi, Kidričanom, ki so se doma merili s Koprom, bolje, saj so remizirali in se še vedno osmouvrščenim Krčanom približali na eno samo točko.

Strelski pohod Domžalčanov je začel Ivan Firer v šesti minuti, ko je zadel iz bližine po podaji Jana Repasa. To je bila sedma podaja domžalskega nogometaša v sezoni, s čimer se je izenačil s tretjeuvrščenim Denisom Klinarjem iz Olimpije.

V 22. minuti je Belokranjec Jure Balkovec povišal na 2:0, potem ko je malce z desne strani z več kot 20 metrov zadel čez živi zid s prostega strela. Tretji domžalski zadetek je padel šest minut pozneje, ko je po Firerjevi podaji z desne strani iz bližine zadel Žan Majer, ki je bil hitrejši od Marka Zalokarja.

Le tri minute zatem je bilo že 4:0 za Domžale, ko je po desni pobegnil Majer, iz bližine pa v prazno mrežo znova zdel Firer. Gosti so znižali zaostanek že takoj zatem, ko je v kazenskem prostoru s 13 metrov zadel Miljan Škrbić.

Isti igralec je zadel tudi v uvodu drugega polčasa, ko je iz bližine Dejana Milića premagal po podaji Nikole Gatarića. Toda takoj v naslednjem napadu je povsem neodločna krška obramba prepustila prodor Amedeju Vetrihu, ki se je sprehodil v kazenski prostor in z močnim strelom ugnal Zalokarja.

V 73. minuti je slednji obranil nevarna strela Petra Franjića in Firerja, na drugi strani pa sta bila v 80. in 81. minuti nenatančna Filip Dangubić in Klemen Šturm. V 82. minuti je do strela z roba kazenskega prostora prišel Vetrih, žoga je bila na poti v mrežo, a zadela nesrečnega Alena Ožbolta, ki je tako preprečil nov zadetek.

Zato pa so ga dosegli Krčani takoj zatem, ko je po prodoru in podaji Arafata Mensaha z leve strani zadel Dangubić. Zanj je bil to enajsti gol v sezoni, s čimer se je na petem mestu lestvice strelcev izenačil z Daliborjem Volašem iz Celja.

Krške nogometaše v petek čaka srečanje doma z Olimpijo.

Domžale : Krško 5:3 (4:1)

Strelci: 1:0 Firer (6.), 2:0 Balkovec (22.), 3:0 Majer (28.), 4:0 Firer (31.), 4:1 Škrbić (32.), 4:2 Škrbić (51.), 5:2 Vetrih (52.), 5:3 Dangubić (83.).

Domžale: Milić, Balkovec, Blažič, Dobrovoljc, Širok, Husmani, Repas (od 46. Volarič), Vetrih, Majer (od 72. Žužek), Franjić (od 80. Ožbolt), Firer.

Krško: Zalokar, Šturm, Vuklišević, Gorenc, Mujan (od 67. Mensah), Gatarić (od 69. Nakić), Sadiković, Kovačič (od 46. Pušaver), Kramarič, Škrbić, Dangubić.

Lestvica: 1. Maribor 64, 2. Domžale 51, 3. Olimpija 51, 4. Gorica 45, 5. Celje 41, 6. Koper 38, 7. Rudar 35, 8. Krško 30, 9. Aluminij 29, 10. Radomlje 10.

I. V./STA