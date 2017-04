Obtičala v dvigalu; danes brez elektrike

18.4.2017 | 07:30

Včeraj ob 15.08 uri je v večstanovanjskem objektu na Cesti 4. julija v Krškem v pokvarjenem dvigalu obtičala oseba. S tehničnim posegom so jo rešili gasilci PGE Krško.

Drevo na cesti

Davi ob 4.40 je na cesti Soteska-Dvor, občina Žužemberk, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽALOVIČE, TP GOR. TOPLICE, TP LAKOTE 1/0,4KV.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD izvod Zadružna cesta.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Nadzorništvo Krško okolica obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na območju TP Raztez vas, Raztez, Anže Šalamon, Anže, Brezje Anže, Graben, Graben Ašič, Kostanjek, Križe, Rušno, Pečice, Osredek, Preska, Rakonce, Šapole in Ravne Zdole med 7. in 14. uro.

M. K.