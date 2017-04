Bodo v Šentjerneju res do konca leta dobili novo pediatrinjo?

18.4.2017 | 09:00

Zdravstvena postaja Šentjernej.

Šentjernej - Občinski svetniki so na zadnji občinski seji z zanimanjem prisluhnili predstavitvi programa dela in finančnega načrta Zdravstvenega doma Novo mesto za letošnje leto, s katerimi jih je seznanila direktorica Alenka Simonič, in bili zadovoljni, da so rezultati dobri ter načrti smeli.

A največ vprašanj so imeli z delovanjem Zdravstvene postaje v Šentjerneju. Tu je še po nekaj letih največji problem pediatrinja - želijo zagotovitev stalnega pediatra s polnim delovnim časom in urejeno nadomeščanje. Sedanja pediatrinja je starejša in menda veliko manjka, pogosto je slišati, da imajo pacienti tudi težave s sporazumevanjem, saj zdravnica prihaja iz Karlovca.

Direktorica ZD Novo mesto Alenka Simonič pred šentjernejskimi svetniki.

Direktorica Simoničeva je povedala, da imajo pet specialistov pediatrov, in prvi, ki konča, bo namenjen v Šentjernej - verjetno bo to konec leta. Upa, da bodo obdržali program za ves teden, čeprav je po sedaj opredeljenih pacientih dela za tri dni na teden, a kot je dejala, je tako verjetno tudi zaradi pogoste odsotnosti zdravnice. Starši svoje otroke zato nemalokrat opredelijo raje pri zdravniku v Nove mestu kot doma.

Na zdravstveno postajo v Šentjerneju pa menda leti kar dosti pritožb pacientov. Kot je izkušnjo neke pacientke zaupala svetnica Renata Turk, je problem priklicati zdravstveno osebje, ki ne odgovarja ne na telefonske klice ne na elektronsko pošto. »Gospa mi je povedala, da je za recept, kar bi lahko uredila po telefonu, morala vzeti dopust in nato dve uri čakala v čakalnici ter delati gnečo. Na telefonske klice ji niso odgovarjali,« je povedala Turkova in spraševala, zakaj ne deluje naročanje po telefonu, zakaj ne funkcionirajo e-napotnice, itd. Direktorica ZD Novo mesto je odgovorila, da je seveda treba odgovarjati na klice ali elektronsko dopisovanje in bodo zadevo preverili, da se nesporazumi odpravijo, res pa so še marsikje problem e-recepti.

Šentjernejski svetniki upajo, da bo ZD obljube o stalni pediatrinji res uresničil, saj jih poslušajo že nekaj let.

Besedilo in foto: L. Markelj