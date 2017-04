Pol stoletja Turističnega društva Šmarješke Toplice

18.4.2017 | 10:15

Šmarješke Toplice - Nedavno so v Turističnem društvu Šmarješke Toplice, katerega začetki segajo v leto 1966 z delovanjem Športno-turističnega društva Otočec - Šmarješke Toplice, praznovali 50 let delovanja.

Ob tem okroglem jubileju so se na prireditvi ozrli v preteklost in opravljeno delo, predvsem pa v prihodnost - kaj še storiti skupaj z društvi in ostalimi, da bo šmarješka dolina, ki se lahko pohvali z neokrnjeno naravo ter bogato kulturno dediščino, ter seveda Krkinimi Termami, še bolj prepoznavna.

Katja Kuhelj Gorjanec. (Foto: L. M.)

Kot pravi predsednica Katja Kuhelj Gorjanec, bodo nadaljevali s tradicionalnimi in že prepoznavnimi prireditvami, med katere sodijo Šmarješki tek, sekanje pirhov, dan turizma in zabave, ko se v raznih igrah pomerijo vasi in razglasijo tudi najbolj urejeno vas v občini, Šmarješke pojejo, decembrsko bogato dogajanje pod naslovom Zimska pravljica, organizacija Štefanovega, silvestrovanja, Martinovega pohoda, proslave ob dnevu državnosti in samostojnosti itd. Letos so že izvedli očiščevalno akcijo, maja pa bo pod okriljem društva potekala organizacija vseslovenskega srečanja Šola zdravja. Turistično društvo, v katerem je aktivnih preko 50 članov, tudi mladih, bo sodelovalo tudi pri projektu Večgeneracijski center Skupaj.

PRIZNANJA ZASLUŽNIM

Katja Gorjanec Kuhelj si na področju turizma veliko obeta tudi od novih lokalnih turističnih vodičev, ki jih zdaj v občini pravzaprav ni. Nepogrešljivo je tudi delovanje TIC-a, ki deluje pod okriljem občine.

TD Šmarješke Toplice je ob okroglem jubileju šmarješka županja Bernardka Krnc podelila županjino priznanje. Društvo je zaslužnim članom tudi podelilo priznanja, med drugim članoma prvega upravnega odbora Mariji Durič in Martinu Tomšiču, dolgoletnemu zaslužnemu predsedniku društva Aleksandru Duriču, ustanoviteljici turističnega krožka v OŠ Šmarjeta Anici Bobič ter prejšnjemu predsedniku Hinku Grdunu. Kulturni program so oblikovale ljudske pevke Šmarjetke ter osnovnošolci.

L. Markelj, foto: Občina Šmarješke Toplice

Galerija