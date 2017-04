Nadzorniki na občini niso dobili vse dokumentacije

Šentjernej - Nadzorni odbor (NO) občine je po sklepu občinskega sveta med drugim dobil nalogo, da opravi nadzor nad postopkom izračuna komunalnega prispevka za območje novih blokov in trgovskega centra Spar v središču Šentjerneju. Ti so bili zgrajeni leta 2008, ko je občino vodil prejšnji župan Franc Hudoklin.

Pavel Borse.

NO se je zadeve lotil, a kot pravi predsednik Pavel Borse, nadzora pravzaprav niso mogli izvesti in dati nekih ugotovitev, kajti na občini so v zvezi s to zadevo prejeli pomanjkljivo dokumentacijo. Kot je razvidno iz njihovega poročila, so dobili zgolj in samo urbanistično pogodbo iz leta 2007, ki sta jo podpisala Občina Šentjernej in investitor Horizont inženiring Hribšek Srečko s.p., v kateri med drugim piše, da »se finančne obremenitve investitorja, ki jih prevzame z izgradnjo javne komunalne infrastrukture odštejejo od komunalnega prispevka.« NO ni mogel ugotoviti, ali je investitor te obveznosti do občine izpolnil, ali je občina kaj ukrepala, itd.

Janez Selak.

A svetniki s takim odgovorom niso bili zadovoljni. Podžupan Janez Selak, ki je bil predlagatelj sklepa, da nadzorniki razčistijo zadevo s plačilom komunalnega prispevka za trgovski kompleks Spar in bloke s 53 stanovanji, o katerem je že dlje časa slišati, da naj ne bi bilo vse v redu, je bil jasen: »Ne morete kar dvigniti rok! Nadzorniki morate pridobiti dokumentacijo in opraviti nadzor!«

Odgovor župana Radka Luzarja, da ostale dokumentacije na to temo na občini niso uspeli najti, ga ni zadovoljiv. »Če dokumentacije ni, mora za to nekdo odgovarjati. Brez plačila oz. dovoljenja komunalnega prispevka investitor ni mogel dobiti gradbenega dovoljenja,« pravi in dodaja, da je treba vedeti, ali je občina kaj prejela v občinsko blagajno ali je bila morda oškodovana za komunalni prispevek.

Ravno tako je bil na seji kritičen Albert Pavlič: »NO mora delo dokončati. Ve se, kdo je na občini odgovoren za arhiv in če z njim ni vse v redu, je treba je izpeljati vse aktivnosti, da nekdo odgovarja. Nadzorniki morate dati rezultate, sicer vas le plačujemo!«

Pavlič je bil tudi sicer zelo kritičen do poročila NO občine za leto 2016, ki ga je na seji predstavil predsednik Pavel Borse, ker je bilo »preveč skopo in premalo vsebinsko. Pričakoval sem pozitivne in negativne strani vaših revizij, kaj ni bilo v redu, kakšne so vaše ugotovitve, predlogi, rešitve in priporočila občinski upravi,« je med drugim dejal.

