Že 11. ribniški pasijon

18.4.2017 | 12:35

Ribnica - Po Velikih Laščah in Logatcu je več kot 200 članska zasedba že enajstega Ribniškega pasijona to svetopisemsko zgodbo, tokrat z naslovom Bodite pogumni, na velikonočni ponedeljek uprizorila še v Ribnici.

Dvorana športnega centra je bila polna do zadnjega kotička, vseh obiskovalcev so našteli več kot 1.400. Čeprav so se vsi nastopajoči zavedali, da je pred domačo publiko, ki jih je z daljšim aplavzom pospremila z odra, najtežje dati vse od sebe, so se tokrat potrdili ravno to. »Pogum vsi potrebujemo, morda danes več kot kadar koli. Energija, ki nas je napajala ob tej uprizoritvi, nas bo ponesla pred zadnjim nastopom, 27. aprila na Polzeli, » je dejal režiser predstave Mladen Pahović.

Besedilo in foto: Milan Glavonjić