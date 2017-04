Odličen začetek kajakaške sezone za čateške kajakaše

18.4.2017 | 13:20

Čatež - Pretekli konec tedna sta potekali dve tekmi za državno prvenstvo.

KKK Ljubljana je v soboto na Savi Dolinki od Zasipa do kampa Šobec organiziral tekmo DP v klasičnem spustu. Kljub malo nižjem vodostaju je bila proga atraktivna in na nekaterih mestih tudi zahtevna. Na 5,9 kilometrov dolgi progi se je pomerilo 68 tekmovalcev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbija in Avstrije. Člani KKK so dosegli odlične rezultate. Vid Oštrbenk je postal državni prvak v kajaku K1 mladinci, Maj Oštrbenk pa je osvojil drugo mesto. Skupaj sta nastopila tudi v disciplini kanu dvosed, kjer sta osvojila tretje mesto. Benjamin Golob je bil štirinajsti.

Kot sporoča Mitja Oštrbenk, pa so se v nedeljo kajakaši preselili na prizorišče šprinta in sicer na reko Savo v Tacnu. Zaradi nizkega vodostaja je bila tekma izvedena v levem rokavu Save in ne, kot je bilo načrtovano, na slalom progi. Kljub temu je bila tekma atraktivna in številni ljubitelji kajaka so uživali v lepem vremenu in napetih vožnjah. Tudi na tej tekmi se je članom KKK Četež uspelo uvrstiti med najboljše. Vid Oštrbenk je med mladinci K1 osvojil drugo mesto in srebrno medaljo, Maj Oštrbenk je bil v kanuju C1 tretji. Tretja sta bila tudi v disciplini kanu dvosed C2. Benjamin Golob je bil dvanajsti.

Obe tekmi sta šteli tudi za izbiro državne reprezentance. Tekmovalci bodo imeli še dve tekmi, da si izborijo mesto med najboljšimi. Štejejo tri najboljše uvrstitve.

Naslednjo soboto bo v Solkanu že prva izbirna tekma v slalomu, kjer se bodo člani KKK Čatež potegovali za mesta v slalom reprezentanci.

