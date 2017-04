Za prometne nesreče prevečkrat kriv alkohol

18.4.2017 | 15:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Šentjernejski policisti so bili 16. aprila zvečer obveščeni o prometni nesreči na cesti med Staro Bučko in Škocjanom, kjer naj bi avtomobil zapeljal s ceste. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je nesrečo povzročil 39-letni voznik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste po brežini in trčil v drevo. V nesreči se je hudo poškodoval 28-letni potnik, po informacijah iz bolnišnice naj bi bil v smrtni nevarnosti. Še en potnik, prav tako star 28 let se je v nesreči lažje poškodoval, voznik in 23- letni potnik pa nista bila poškodovana. 39-letni povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,70 miligramov alkohola. Policisti bodo zoper njega na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Pijan, prehitro in v drugo vozilo

Metliški policisti so bili 14. aprila okoli 12.30 obveščeni o prometni nesreči pri Jugorju pri Metliki. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 55-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v kombinirano vozilo, ki ga je vozil 34-letni voznik. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,93 miligramov alkohola. V nesreči se ni nihče poškodoval, policisti pa bodo zoper povzročitelja nesreče na sodišče podali obdolžilni predlog.

Našli so ga, ko je spal na parkirišču

Policiste Policijske postaje Črnomelj je 15. aprila dopoldne oškodovanec obvestil, da mu je v Črnomlju voznik osebnega avtomobila izsilil prednost, trčil v njegovo vozilo in pobegnil s kraja. Policisti so na podlagi opisa 40-letnega voznika izsledili, ko je na parkirnem prostoru spal v vozilu. Ugotovili so, da je med vožnjo povzročil še eno prometno nesrečo, ko je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v betonsko ograjo. Povzročitelja nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,82 miligramov alkohola, bodo policisti ovadili zaradi kaznivega dejanja predrzne vožnje v cestnem prometu.

Brez vozniškega dovoljenja in pijan v drevo

Voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola, je povzročil tudi prometno nesrečo, ki se je zgodila 16. aprila okoli 21.30 v Leskovcu pri Krškem. Policisti so ugotovili, da je 19-letni voznik osebnega avtomobila ob vožnji vzvratno zapeljal s ceste in trčil v drevo. Povzročitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj se mu izvršuje ukrep prepovedi vožnje motornih vozil. V litru izdihanega zraka je imel 0,88 miligramov alkohola. Zaradi nedostojnega vedenja in neupoštevanja ukazov policistov na kraju obravnave prometne nesreče so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Izdali so mu plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zapeljal kar v nasprotno smer vozišča

V Veliki vasi pri Krškem je 16. aprila zvečer 41-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal na nasprotno smerno vozišče v trenutku, ko je pravilno iz nasprotne smeri pripeljal drug voznik. Ta je v izogib trčenju zapeljal s ceste in poškodoval vozilo. Povzročitelj je še pred prihodom policistov kraj zapustil, vendar so ga kmalu izsledili. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,83 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Izgubila oblast nad vozilom

V kraju Sela pri Šumberku je 14. aprila v večernih urah voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drog javne razsvetljave. Voznica se je v nesreči lažje poškodovala.

Prevrnila se je na streho

15. aprila dopoldne se je zgodila prometna nesreča v Pogancih pri Novem mestu. Policisti so ugotovili, da je 28-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se z vozilom prevrnila na streho. Lažje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico.

V Kandijskem križišču trčili trije

Novomeški policisti so bili 16. aprila dopoldne obveščeni o prometni nesreči z udeležbo treh vozil v križišču na Kandijski cesti. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo zaradi izsiljevanja prednosti povzročil 24-letni voznik, ki je trčil v avtomobil 53-letnega voznika. Vozilo 53-letnega voznika pa je po trčenju odbilo v avtomobil 32-letnega voznika. V nesreči se je lažje poškodovala 51-letna potnica v vozilu 53-letnega voznika in 32-letni voznik. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na sodišče podali obdolžilni predlog.

Vozil pijan

Med kontrolo prometa v Straži pri Raki so policisti Policijske postaje Krško 14. aprila popoldne ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 64-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,97 miligramov alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in napisali obdolžilni predlog.

Vijugal po cesti - seveda opit

Sevniški policisti so bili 15. aprila obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi iz smeri Radeč proti Sevnici vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so 46-letno kršiteljico izsledili, ustavili in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,98 miligramov alkohola. Začasno so ji odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vozil pijan, zato so ga pridržali

Med kontrolo prometa na Šmarješki cesti v Novem mestu so policisti v noči na 17. april zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus 48-letnemu vozniku osebnega avtomobila. V litru izdihanega zraka je imel 1,0 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in napisali obdolžilni predlog.

L. M.