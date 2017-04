FOTO: S hotelom tudi kavarna nad strehami

18.4.2017 | 15:55

Otvoritveni trak sta lastnika hotela Center Aljoša Milič in Gorazd Gabrijel prerezala v družbi novomeškega župana Gregorja Macedonija. (Foto: M. M.)

V načrtih lastnikov so tudi družabni dogodki pod zvezdami, saj so uredili še 90 kv. metrov veliko teraso.

Najcenejša nočitev v hotelu znaša 35 evrov na osebo.

Novo mesto - V središču mesta je danes vrata odprl Hotel Center. V Dolenjskem listu smo že novembra lani poročali, da sta se nova lastnika nekdanjega hotela Krona, to sta podjetnika Aljoša Milič iz Sežane in Gorazd Gabrijel iz Novega mesta, lotila prenove okoli osem let zapuščenega hotela. Kupila sta ga preko javne dražbe od podjetja KSV – Kovinsko strojno vzdrževanje Krško, d.o.o., že tedaj in tudi ob današnji otvoritvi pa zneskov tako nakupa kot prenove nista želela razkriti.

»Videla sva dobro poslovno priložnost in k sodelovanju privabila dobre ljudi, ki so objekt temeljito prenovili v rekordnih šestih mesecih,« je danes tik pred rezanjem otvoritvenega traku dejal Milič. Direktor Hotela Center je poslovni partner Gabrijel: »Ko sva precej na hitro kupila hotel, sva ga mislila le delno prenoviti in odpreti že avgusta lani. A potem smo se lotili dela in na koncu obnovili skoraj vse, od instalacij do sanitarij in notranje opreme, dejansko smo pustili le 75 vrat. Pa nas je obiskal Aljoša in rekel, da če je že vse novo, potem tudi vrata ne bodo stara.«

Hotel ima sedaj 28 sob in lahko sprejme 61 oseb, pod svojo streho pa ne želijo gostiti zgolj turistov in športnikov (nekaj postelj meri tudi 220 cm), ampak tudi meščane, za katere so uredili kavarno odprtega tipa. Na vrhu objekta je še 90 kvadratnih metrov velika lesena terasa med in nad strehami, hotel pa se lahko pohvali tudi s kongresno dvorano, v načrtih imajo še odprtje savn in manjšega fitnesa v kleti objekta, sčasoma želijo organizirati dogodke odprtega tipa in prispevati k oživitvi mestnega jedra.

Gabrijel se je ob današnji otvoritvi, kamor popoldne vabijo vse, še pošalil, da bo to družinski hotel, četudi niso v sorodstvu, saj bodo vsi delali vse: »Če bo treba, bom tudi sam nosil prtljago, seveda!«

Tekst in foto: M. M.

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni Smetana Sta se še lopov makaron in pod-lopov grobar prišla poslikat Preglej samo prijavljene komentatorje