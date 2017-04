11. filmski festival Zoom

18.4.2017 | 15:30

Ljubljana, Sevnica - V četrtek, 23. marca, smo se učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica, ki obiskujemo izbirni predmet film iz 2. ter 3. triade, odpravili v Ljubljano, kjer smo se udeležili 11. filmskega festivala ZOOM.

Najprej smo na okrogli mizi slišali, kaj o ustvarjanju filma menijo nekateri slovenski ustvarjalcev filmov. Nato smo se razdelili v delavnice po temah scenaristke, igranja in produkcije. Udeležile smo se delavnice scenaristke, vodila nas je gospodična Kaja Balog. Najprej smo s pomočjo slik, ki nam jih je dala, določili glavno osebo. Nato smo določili njene lastnosti, kaj ji je všeč in kaj ji ni, in njenega antijunaka. Nato smo si izmislili zgodbo. Nismo napisali pravega scenarija, saj nam je zmanjkalo časa, smo pa spoznali, kako se zgodba začne. Delavnica nam je bila zelo všeč, ker smo se zabavali in naučili sestaviti oz. začeti pisati scenarij.

Na koncu smo si še ogledali filme, ki so prispeli na letošnji festival in jih je izbral Rok Govednik, ki se ukvarja s filmsko vzgojo. Izbor filmov je pokazal animirani, igrani, dokumentarni in eksperimentalni filmski svet. Nekateri filmi so bili težko razumljivi, prikazovali pa so probleme beguncev, onesnaženosti Zemlje, mladega fanta, ki ni upal odgovoriti punci. Pogrešali smo slovenske filme, saj so to bili evropski filmi.

Iza Požun, Sara Šantej in Zala Kozinc, 6.c

