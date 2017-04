Dan zdravja na OŠ Metlika

18.4.2017 | 15:45

Metlika - V petek, 7. aprila, smo na OŠ Metlika obeležili svetovni dan zdravja. Takoj prvo uro smo se učenci in učitelji odpravili na zunanja igrišča ter se dodobra razgibali in nadihali. Za gibanje smo imeli tokrat veliko prostora tudi pred šolo, saj je bil dovoz do šole zaprt. Aktivnosti na prostem smo zaključili s plesom na FIT himno.

Nato je sledila šolska malica, ki je bila na ta dan še posebej zdrava in raznolika. Za priboljšek so si najmlajši pripravili sadno solato. Učitelji pa bomo uživali sadove paradižnika in pekoče paprike, sadike katerih so vzgojili in nam jih podarili učenci 4. a razreda.

Ker je bil dan lep, so se učenci tudi kasneje odpravili ven. Nekateri so prinesli svoje športne pripomočke, s katerimi so se igrali, drugi so delali na šolskem vrtu, spet tretji so se podali na daljši sprehod. Kot vedno pa so se med odmori igrali na šolskih hodnikih.

Da se bomo vsak dan spomnili, kako pomembno je zdravje, so četrtošolci pripravili stenčas pri glavnem vhodu. Tudi učitelji smo bili lep vzor učencem, saj smo popoldne odšli na pohod na Krašnji vrh.

Barbara Cesar

